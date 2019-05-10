Нам нужен Киев: в сети вспомнили грозную браваду разбившегося Доренко

В сети вспомнили грозную браваду разбившегося 9 мая в Москве пропагандиста Сергей Доренко о взятии Киева.

В частности, о видео с недопустимой риторикой по отношению к Украине, которое было записано в 2014 году, вспомнил журналист Денис Казанцев.

"Жизнь - хрупкая штука. Еще вчера ты хотел Киев, а не Луганск, а сегодня упал с мотоцикла, и больше тебя нет", - написал он.

Пользователи в сети также поддержали Казанцева и дерзко высказались о браваде Доренко.

Как сообщал "Апостроф", 9 мая, по предварительным данным, у Доренко случился сердечный приступ в тот момент, когда он находился за рулем мотоцикла. Изначально сообщалось, что он пережил клиническую смерть, а врачи борются за его жизнь. Позже стало известно, что Доренко умер. При этом отмечается, что травмы полученные им во время падения с мотоцикла не могли быть смертельными.

Стоит отметить, что в сети о смерти Доренко высказались довольно цинично.