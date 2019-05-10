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Дочь Доренко обратилась в полицию из-за смерти отца: подробности

пятница, 10 мая 2019, 21:11
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Дочь российского пропагандиста Сергея Доренко, который умер в Москве 9 мая, написала заявление в полицию с просьбой выяснить причину его смерти.

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Дочь Доренко Екатерина считает вдову отца Юлию "заинтересованным лицом" в его смерти.

"Я считаю, что он умер не естественной смертью, у меня есть определенные факты", - заявила она. Также Екатерина попросила полицию провести тест ДНК.

Отмечают, что Юлия - вторая жена Доренко. От первой супруги у пропагандиста осталось трое детей. Ксения и Екатерина требуют, чтобы его похоронили в гробу, Юлия настаивает на кремации.

Прощание с Доренко запланировано на 12 мая. Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти пропагандиста стал разрыв аорты. Ему было 59 лет.

Напомним, Доренко погиб в аварии в столице Росси, когда ехал на своем мотоцикле. Ему стало плохо и он упал с транспортного средства, получив сильные травмы.

Как сообщал "Апостроф", в сети вспомнили грозную браваду разбившегося 9 мая в Москве пропагандиста Сергей Доренко о взятии Киева.

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