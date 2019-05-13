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В России школьник устроил вооруженное ЧП в школе: все подробности

понедельник, 13 мая 2019, 12:25
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В городе Казань (РФ) 17-летний вооруженный пистолетом школьник взял в заложники целый класс с учениками местной гимназии.

Об этом сообщил сразу ряд российских СМИ у себя в Telegram-каналах.

"Школьник с пистолетом взял в заложники учеников гимназии №7 в Казани. На месте работают службы экстренного реагирования… Все произошло на уроке литературы. Подросток чуть опоздал, вошел в кабинет и начал агрессивно себя вести, размахивая пистолетом", - сообщили журналисты.

Отмечается, что спустя 20 минут школьник был задержан, его мотивацию выясняют прибывшие на место правоохранители.

"17-летний ученик десятого класса задержан. Сейчас с ним работают полицейские. Сейчас выясняют мотивы школьника", - отметили в СМИ.

Сотрудники учебного заведения дали положительную характеристику задержанному подростку, меры безопасности в школе были приняты, детям ничего не грозит.

"Самого парня в школе характеризуют положительно. Представитель гимназии уточнила, что опасности для учащихся нет, "меры были приняты", - сообщают в прессе.

Один из ресурсов сообщил, что парень самостоятельно сдался полиции, когда она прибыла на место происшествия.

Позже стали известны подробности о самом захвате заложников и что ему предшествовало.

"Во время ЧП в школе учитель, к которому на урок ворвался подросток с пистолетом, спросил у него о проблемах в школе и дома. Парень заявил, что ни там, ни там никаких проблем нет. Также он не формулировал никаких требований. А затем сел на место учителя", - написал один из ресурсов.

Позже появилась информация о том, что парень выстрелил в учительницу, когда она попросила его отпустить детей. При этом сама учительница не пострадала, так как школьнику промахнулся. Вместе с тем, после выстрела он стал отпускать детей, которые и вызвали правоохранителей.

Также стало известно имя парня – Искандер Халфин, и учительницы – Татьяна Мухина. Ее госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Как сообщал "Апостроф", банда квартирных аферистов в с февраля 2018 года по март 2019 удерживала силой 47-летнего мужчину в доме под Киевом.

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