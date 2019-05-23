Потомок Шарикова и украинец: сети возмутило видео с неадекватным пропагандистом Кремля

Один из ведущих на государственном телеканале "Россия 1", Сергей Михеев, позволил себе с руганью выгнать из студии приглашенного "украинского эксперта".

Это произошло в эфире пропагандистской передачи "Кто против?".

"Украинский эксперт" перебил российского ведущего, в ответ на что Михеев выгнал его из студии.

"Идите отсюда. Свободен! Мне это надоело. Стоит, что-то бубнит, бубнит. Украинский философ. Вот я считаю, что так можно, потому что или участвующие уважают хоть немножко друг друга, или пусть, если он такой умный, то там где-нибудь кому-нибудь читает лекцию. Откроет унитаз и пусть читает туда лекции по украинской философии", – высказался пропагандист.

Необходимо ответить, что в роли "украинского эксперта" выступал Вячеслав Ковтун, внесенный в базу данных сайта "Миротворец", за "осознанное участие в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пользователей сети возмутил ролик, где российский политик Владимир Жириновский разрезает торт в виде Украины.