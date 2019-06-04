Опубликованы впечатляющие фото и видео празднования Ураза-байрама в России

Во вторник, 4 июня, мусульмане отмечают Ураза-байрам, один из важнейших праздников ислама, который завершает пост месяца Рамадан.

В сети публикуют фото и видео празднований из столицы России, Москвы.

Как отмечается, в городе более 200 тысяч мусульман посетили праздничные молитвы рядом с мечетями и на дополнительных площадках

Накануне праздника улицы вокруг мечетей вымыли и огородили для проведения молитв. Утром в Москве движение на некоторых улицах в районах празднования перекрыли, а станция Проспект Мира Кольцевой линии метро работала только на выход и пересадку. Сейчас метро и автомобильный транспорт работают в обычном режиме.

Ураза-байрам, известен также как Праздник разговения, Ид-аль-Фитр (Праздник прекращения поста). В этот день принято готовить традиционные блюда восточной кухни, дарить подарки родным и близким. Также принято посещать кладбища, поминая усопших, читать на их могилах Коран.

Напомним, священный месяц Рамадан у мусульман начался 6 мая. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Рамадан 2019: традиции и правила мусульманского поста.