В Москве скончался влиятельный экс-разведчик

В Москве в возрасте 93 лет скончался бывший первый заместитель главы КГБ СССР Филипп Бобков.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

Как пишет издание, точная причина его смерти пока не установлена. Он умер в реанимации в госпитале на ул. Щукинской в Москве в понедельник, 17 июня около 8 часов утра.

Филипп Бобков родился в семье землемера в селе Каменка, сейчас в составе Александрийского района Кировоградской области.

В 1945 году он заступил на службу в органах госбезопасности СССР. Долгое время возглавлял Пятое управление КГБ СССР (с мая 1969 года), отвечавшее за "идеологическую контрразведку", а также был первым заместителем председателя КГБ СССР (с декабря 1985 года). В начале 1991 года ушел в отставку.

Как сообщал "Апостроф", ранее умер топ-разведчик Путина, командовавший в Сирии.