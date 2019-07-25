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Пьяные уголовники серьезно напугали кортеж Путина: опубликовано видео

четверг, 25 июля 2019, 02:39
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В Екатеринбурге, РФ на пути кортежа президента Владимира Путина неизвестные установили подозрительную коробку, позже виновников происшествия выявили и задержали.

Об этом сообщает издание Ура.news.

"Сначала коробку на обочине обнаружили сотрудники ППС, потом спецроты, потом к ним присоединились служащие инженерных войск", - пишет издание.

Правоохранители попытались вскрыть коробку на месте, однако не смогли этого сделать и забрали ее с собой. Через 15 минут президентский кортеж наконец пустили по дороге.

Позже стало известно, что в коробке содержался муляж бомбы. Полицейские сумели выявить и оперативно задержать лиц, которые ее подбросили на пути президентского кортежа.

"Это местные, ранее судимые. Они распивали спиртные напитки и увидели, как часто по дорогам проезжают патрульные полицейские машины. Возможно, идея пришла им в голову вообще спонтанно, чтобы наказать сыщиков за то, что ранее те привлекали этих мужчин к уголовной ответственности", - рассказал сотрудник местной полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети было опубликовано забавное видео с президентом РФ Владимиром Путиным и студентом на Урале.

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