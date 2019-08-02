Путин-спаситель: украинский художник опубликовал карикатуру на пожары в Сибири

В сети появилась новая карикатура, посвященная масштабным пожарам в российской Сибири и отношении к ним президента РФ Владимира Путина.

Автор – украинский художник Андрей Петренко, выложил ее на странице в Twitter.

На картинке изображен Путин, который справляет малую нужду с башен Кремля как раз на горящий лес.

Автор также подшутил над тем, что часть территорий горящего леса ранее была отдана Кремлем в аренду Китаю на длительный срок.

"Путин: гори, гори, китайская Тайга", - подписал он работу.

В комментариях пользователи оценили юмор художника и подшутили над реакцией Китая на катастрофу и коррупцией российского режима.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети выложили свежую фотожабу по теме лесных пожаров в России, на ней изображен логотип "Единой России" с медведем, который недоволен реакцией властей на катастрофу.