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Массовые протесты в России: свежие данные о количестве задержанных, видео

суббота, 10 августа 2019, 21:54
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На данный момент число задержанных в связи с массовыми протестами в России, в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, в субботу, 10 августа, возросло до 275 человек.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

В лидерах по числу задержанных остается Москва. Здесь задержали 178 участников акции. В трех других городах – Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Брянске - задержали соответственно 80, 15 и 2 участников. Отметим, что изначально сообщалось о 196 задержаниях.

Как сообщал "Апостроф", в Москве из-за акции на улицах задерживали даже случайных прохожих.

Кроме того, ранее во время массовых протестов в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, обнаружили "украинский след".

Также жесткий разгон митингов в России показали меткой карикатурой.

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