Прятались в отеле и храме: появились неожиданные подробности задержаний протестующих в Москве, фото и видео

От преследований правоохранителей участники массовых протестов в Москве прятались в одном из столичных отелей и даже в храме.

Уточняется, что протестующие пытались укрыться от полиции в отеле, но сотрудники не пустили их в помещение. По данным "ФБК", отель принадлежит семье вице-мэра столицы Натальи Сергуниной.

Кроме того, по данным Новой газеты, в свою очередь, несколько человек спрятались в Храме Всех Святых на Кулишках.

ГУ МВД по Москве сообщает о 136 официально задержанных на акции оппозиции, хотя по данным ОВД-Инфо, только в Москве уже задержаны 229 человек. По уточненным данным "Белого счетчика", количество участников акции в Москве колеблется в пределах 50-60 тысяч человек.

А общее число задержанных участников протестов в России возросло до 325 человек (к задержанным в Москве, стоит добавить 81 человека, задержанного в Питере, 13 – в Ростове-на-Дону и 2 – в Брянске).

ОМОН бежит задерживать протестующих под звон колоколов.



Россия, август 2019-го. Холст. Масло



Видео: @Vedomosti pic.twitter.com/vm29VuhkYk — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 10, 2019

Как сообщал "Апостроф", в Москве из-за акции на улицах задерживали даже случайных прохожих.

Кроме того, ранее во время массовых протестов в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, обнаружили "украинский след".

Также жесткий разгон митингов в России показали меткой карикатурой.