Танк утонул вместе с людьми: на военных учениях в России произошло смертельное ЧП

В Забайкальском крае Российской Федерации во время танковых занятий на одном из воинских полигонов произошло смертельное ЧП - танк заглох под водой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

Инцидент произошел во время выпoлнения планoвых занятий пo вождению боевых машин с преодолением водной преграды.

Отмечается, что обучаемый механик-водитель смог благополучно покинуть машину, а контрактник-инструктор, проводящий занятие, до конца боролся за танк и погиб.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Как уточняет местное издание Zab.ru, ЧП случилось в воинской части в поселке Песчанка под Читой. Танк заглох на глубине 4 метра. Погибшему инструктору было 24 года, у него остались жена и ребенок.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России военные умудрились утопить танк "Армата", который во всю пиарили российские СМИ и называли его одной из главных разработок последних лет.