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В России ученый поджег себя на площади, выступая против русификации: фото и видео

вторник, 10 сентября 2019, 13:10
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Во вторник, 10 сентября, в российском Ижевске у здания Государственного совета Удмуртии мужчина попытался покончить с собой.

Соответствующее видео публикует Youtube канал "Акула".

На записи видно как люди пытаются потушить человека, полностью охваченного огнем. Как сообщается, рядом с мужчиной лежали обгоревшие транспаранты, в которых он призывал спасти удмуртский этнос: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть".

По предварительным данным, пострадавший — директор Института человека УдГУ Альберт Разин. В настоящий момент он госпитализирован с сильными ожогами и находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Внимание, видео - 18+.

Осторожно! Видео не для слабонервных!

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 14 июня в Бердичеве местный бизнесмен поджег себя прямо в сессионном зале городского совета в знак протеста.

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