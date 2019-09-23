Россию начало засыпать снегом в средине сентября: яркие фото и видео

В России снег пошел в сентябре, накрыв сразу несколько областей.

Соответствующие фото и видео публикуют пользователи в соцсетях.

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В частности, первый снег выпал в воскресенье, 22 сентября, в Ярославской, Ивановской, Тверской, Костромской и Владимирской областях.

на Урале пошел снег, держу в курсе pic.twitter.com/xTQY7Y1d2H — соня (@_kasikomi) September 23, 2019

Кроме того, синоптики предупреждают о надвигающемся снеге жителей Тюменской и Челябинской областей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в начале сентября снег выпал в Сочи. В России снег выпадал и летом.

Также осенним снегом укрыло Карпаты. На снимках видно, как грибы укрыты слоем из снега на полонине Гича (Ивано-Франковская область).

Кроме того, в Крыму также прошел сентябрьский снег. По опубликованным кадрам можно угадать горный массив Чатыр-Даг, расположенный в Главной гряде Крымских гор.