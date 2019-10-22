RU  UA  EN

вторник, 22 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

22 октября

17:30
Депутат Рады показал на видео итальянскую виллу топ-пропагандиста Кремля
17:09
Тренер раскрыл секрет безупречной фигуры 63-летней актрисы "Терминатора"
17:06
Следующей ждем Верку Сердючку: сети взбудоражило обращение комика из СНБО к "поклонникам"
16:49
Украина - лучший вариант: известный певец рассказал, почему сменит гражданство Беларуси
16:21
Экспертизы по делу "Роттердам+" опровергают нанесение убытков государству вследствие введения формулы - адвокат
16:15
Тодоренко запостила старое фото и теперь в Instagram "дискотека" - все ждут, что она снова родит
15:12
Зеленский с женой показали наряды для торжества в Японии: как президент Украины выглядит во фраке
15:10
В России заявили о срыве подготовки встречи Зеленского с Путиным
15:00
Известная певица вышла замуж за бойфренда-преступника
15:00
Играет против Украины: эксперт раскритиковал комментарий нардепа Шуфрича по рентной ставке
14:44
Водитель чудом выжил после аварии в стиле "Пункта назначения": казалось, такое возможно только в кино
14:23
Актер "Игры престолов" сыграет главного злодея в сериале "Властелин колец"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России загадочно погибла дочь дипломата: ее фото

вторник, 22 октября 2019, 16:45
переглянути новину українською

Дочь посла Ирана в России Мехди Санаи, 28-летнюю Арефех Санаи, нашли мертвой возле ее дома в Москве.

Российские СМИ сообщают разные версии причины гибели дочери дипломата.

Тело Арефех нашли под окнами ее квартиры в Подсосенском переулке в Москве. Прибывшие на место полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как утверждает telegram-канал Baza, Арефех жила на две страны, последний раз приехала в столицу России четыре месяца назад. На родине в Иране она постоянно посещала психолога и принимала препараты, выписанные иранскими медиками. К российским врачам девушка не обращалась.

По данным источника агентства "Интерфакс", девушка покончила с собой из-за депрессии.

Известно, что дочь дипломата не оставила предсмертной записки. В посольстве Ирана в Москве информацию о самоубийстве дочери посла опровергли, заявив, что "это неправда".

Как сообщал "Апостроф", на окраине российской столицы вооруженный ножом мужчина убил двоих человек и порезал еще четверых.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Валить путинский режим: почему россияне скоро начнут стрелять в полицейских

Агония путинской системы опасна для человечества: как вернуть Россию в цивилизованный мир

Турция ждала, что мы будем воевать с Россией за Крым - Сергей Корсунский

Избиения и полицейский произвол: какую Россию за 20 лет построил Путин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: