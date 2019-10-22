В России загадочно погибла дочь дипломата: ее фото

Дочь посла Ирана в России Мехди Санаи, 28-летнюю Арефех Санаи, нашли мертвой возле ее дома в Москве.

Российские СМИ сообщают разные версии причины гибели дочери дипломата.

Тело Арефех нашли под окнами ее квартиры в Подсосенском переулке в Москве. Прибывшие на место полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как утверждает telegram-канал Baza, Арефех жила на две страны, последний раз приехала в столицу России четыре месяца назад. На родине в Иране она постоянно посещала психолога и принимала препараты, выписанные иранскими медиками. К российским врачам девушка не обращалась.

По данным источника агентства "Интерфакс", девушка покончила с собой из-за депрессии.

Известно, что дочь дипломата не оставила предсмертной записки. В посольстве Ирана в Москве информацию о самоубийстве дочери посла опровергли, заявив, что "это неправда".

Как сообщал "Апостроф", на окраине российской столицы вооруженный ножом мужчина убил двоих человек и порезал еще четверых.