Топ-чиновники оккупированного Крыма попали в смертельное ДТП в России: фото и видео

Представители оккупационных властей аннексированного Крыма попали в серьезное ДТП в Московской области России: один человек погиб.

Об этом сообщает телеканал "РЕН ТВ".

За рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 150 находился первый заместитель так называемого "министра здравоохранения Крыма" Валентин Савченко. Автомобиль влетел в отбойник на 19-м километре трассы М-11 под Москвой.

Кроме него, в машине находились начальник управления стратегического развития "крымского минздрава" Илья Турниченко и директор "крымского информационно-аналитического медицинского центра" Иван Сагайдак.

Валентин Савченко

От полученных травм Иван Сагайдак погиб на месте, а Турниченко был госпитализирован.

Как ранее сообщал "Апостроф", 25 октября в Алтайском крае Российской Федерации произошло жуткое ДТП - столкнулись минивэн и микроавтобус: погибло восемь человек.