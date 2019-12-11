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Спецслужбы Путина провели операцию против "террориста-правосека" и показали видео задержания

среда, 11 декабря 2019, 16:30
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В ФСБ РФ сообщили о задержании сторонника украинского националистического объединения "Правый сектор" в городе Мурманске.

Об этом со ссылкой на спецслужбу рассказали российские пропагандистские СМИ.

Согласно заявлению ФСБ, задержанный является россиянином. Причиной задержания послужило то, что он якобы готовил "атаку на здание местной администрации".

"Операция прошла накануне: мужчину задержали, когда он забирал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности", - указали пропагандисты.

В сети было опубликовано видео, как российские оперативники тянут в машину за плечи человека, которому предварительно натянули на глаза шапку.

Также отмечается, что в следственном комитете возбудили уголовное дело против задержанного.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Якутии РФ сотрудники ФСБ задержали шамана Александра Габышева, который возобновил свой поход в Москву для "изгнания Путина".

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