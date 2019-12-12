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Пожар на знаменитом крейсере в России: появились новые данные о пострадавших и видео

четверг, 12 декабря 2019, 14:58
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Вследствие масштабного пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов", который произошел в Мурманске (Россия), десять человек попали в реанимацию.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В сообщении уточняется, что у шестерых пострадавших — отравление угарным газом, остальные — с травмами и ожогами средней степени тяжести. Все они госпитализированы.


По данным издания, пожар начался в первом энергоотсеке, где находилось два человека. Они начали бороться с огнём самостоятельно, а когда осознали сложность пожара вызвали на помощь коллег.

Как сообщал "Апостроф", возможной причиной возгорания могло стать нарушение правил безопасности во время ремонта. Капитана третьего ранга, командира дивизиона аварийно-спасательных работ Виктора Измайлова найти не удается. Именно он отвечал за ремонт корабля.

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