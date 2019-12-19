Появился "преемник": на пресс-конференции Путина произошел серьезный конфуз, фото

Во время пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина в четверг, 19 декабря, главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков, задававший вопрос российскому лидеру, был представлен в титрах как президент, что дало повод пошутить о "преемнике".

Соответствующее фото было опубликовано в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

Темой вопроса Комкова были проблемы с жильем для ветеранов в Сочи, которые превратились "настоящие трущобы". Путин ответил ему, что бесчинства чиновников должны быть устранены. Однако, присутствующие обратили внимание не так на ответ российского президента, как на его реакцию на подпись в титре задававшего вопрос журналиста.

"Твоё лицо, когда ты президент, а вопрос тебе задает президент", - подписал снимок автор поста в Telegram-канале.

Как сообщал "Апостроф", во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины – это исконно русские территории и теперь РФ с этим разбирается.