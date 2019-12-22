У Путина назвали причину срыва обмена пленными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о новом препятствии обмена пленными, о чем договорились президент Украины Владимир Зеленский и лидер России Владимир Путин на Нормандской встрече.

Об этом он сообщил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"В Париже призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных, - отметил он. - Цель - "всех на всех", но когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены. Есть списки, которые признаны с обеих сторон как списки реально существующих людей, все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять", - сказал Лавров.

По его словам, это было четко зафиксировано, это обсуждали лидеры - Владимир Путин и Владимир Зеленский в присутствии Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона.

"Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные - да, но они не все "процессуально очищенные". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой", - добавил глава МИД РФ.

Напомним, что ряд пленных, которых Украина планировала передать боевикам ЛДНР в рамках обмена, попросили исключить их из списков.

Подробнее о предыдущем обмене пленными, читайте в материале "Апострофа": Обмен завершен! Украинцы вернулись из российского плена: онлайн трансляция из "Борисполя".