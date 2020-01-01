RU  UA  EN

среда, 1 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.60
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

31 декабря

23:53
Новогоднее поздравление Зеленского: полное видео
21:35
Появились неожиданные данные о судьбе пленных, которых Киев передал боевикам ЛДНР
19:00
Что нельзя делать на Новый год: 10 популярных и странных поверий
18:33
Лукашенко внезапно пошел против Путина в вопросах нефти и обороны: первые подробности
17:31
У Зеленского назвали дату нового обмена пленными с Россией
11:31
Списки партий "Батькивщина" и "Наш край" получили наибольшую поддержку на выборах ОТГ в Днепропетровской области
10:20
Когда и где смотреть поздравление Зеленского с Новым годом: названы каналы и время
10:00
Украинские звезды показали, как украсили елки к Новому году 2020: фото
08:58
Ударили по голове и собирались похитить: Мосийчук сделал громкое заявление о нападении на помощника
07:00
Рецепт запеченного картофеля с беконом и сыром - легко и вкусно украшаем новогодний стол
06:43
Как Украина подписывала договор по транзиту газа с Россией: все подробности
00:15
В ООН сделали резкое заявление об обмене пленными между Киевом и боевиками ЛДНР
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России на Новый год украли 17 тонн мандаринов: детали ЧП

среда, 01 января 2020, 03:15
переглянути новину українською

В столице России, Москве, неизвестные мошенники похитили целую фуру с мандаринами.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фура с мандаринами направлялась из Новороссийска в Пермь, однако по пути водителю позвонили мошенники. Они попросили его свернуть и довезти груз до Москвы.

Водитель поступил так, как ему сказали. Он отвез груз на оптово-розничный продовольственный центр "Фуд Сити" и оставил мандарины там. Когда владелец груза попытался узнать, где же находятся его цитрусовые, их след уже затерялся.

"Опять москвичи объедают регионы", – прокомментировали новость в Telegram-канале.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Липецкой области России при ремонте дороги новый асфальт уложили в лужу, а в качестве укладчика использовали легковой автомобиль.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Борисполе встретили узников России
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Путин прольет моря крови молодых россиян, прежде чем откажется от власти - Слава Рабинович

Откуда на Донбассе танки: Путин об Украине и не только

Есть самый эффективный способ решить проблему оккупации Донбасса и Крыма - Константин Боровой

Карт-бланш на войну: Путин демонстрирует, что его не остановить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: