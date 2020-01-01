В России на Новый год украли 17 тонн мандаринов: детали ЧП

В столице России, Москве, неизвестные мошенники похитили целую фуру с мандаринами.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фура с мандаринами направлялась из Новороссийска в Пермь, однако по пути водителю позвонили мошенники. Они попросили его свернуть и довезти груз до Москвы.

Водитель поступил так, как ему сказали. Он отвез груз на оптово-розничный продовольственный центр "Фуд Сити" и оставил мандарины там. Когда владелец груза попытался узнать, где же находятся его цитрусовые, их след уже затерялся.

"Опять москвичи объедают регионы", – прокомментировали новость в Telegram-канале.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Липецкой области России при ремонте дороги новый асфальт уложили в лужу, а в качестве укладчика использовали легковой автомобиль.