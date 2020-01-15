В России отметились безумным заявлением об изменении климата: в сети волна смеха

В России депутат Госдумы заявил, что США угрожают РФ новым оружием - ледниками и вечной мерзлотой.

Сообщение опубликовали в Telegram-канале МБХ Медиа.

Алексей Журавлев на полном серьезе заявил, что "США использует против России климатическое оружие. Если вечная мерзлота поплывет, это будет катастрофа".

Заявление Журавлева вызвало бурное обсуждение и смех среди пользователей соцсетей.

"Похоже, у этого вечная мерзлота в черепной коробке подтаяла"

"Шапочка из фольги у депутата есть? Если нет, надо обеспечить"

"С такими депутатами врагам не понадобится оружие"

"Нельзя в депутаты пускать без справки от психиатра", - комментируют слова Алексея Журавлева.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в российском городе Челябинск выпал зеленый снег. Так его разукрасила пыль из местного гранитного карьера.