В России отметились безумным заявлением об изменении климата: в сети волна смеха

В России депутат Госдумы заявил, что США угрожают РФ новым оружием - ледниками и вечной мерзлотой.
Сообщение опубликовали в Telegram-канале МБХ Медиа.
Алексей Журавлев на полном серьезе заявил, что "США использует против России климатическое оружие. Если вечная мерзлота поплывет, это будет катастрофа".
Заявление Журавлева вызвало бурное обсуждение и смех среди пользователей соцсетей.
"Похоже, у этого вечная мерзлота в черепной коробке подтаяла"
"Шапочка из фольги у депутата есть? Если нет, надо обеспечить"
"С такими депутатами врагам не понадобится оружие"
"Нельзя в депутаты пускать без справки от психиатра", - комментируют слова Алексея Журавлева.
Как сообщал "Апостроф" ранее, в российском городе Челябинск выпал зеленый снег. Так его разукрасила пыль из местного гранитного карьера.