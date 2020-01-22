Не остановится: в Беларуси указали на опасный план Путина по удержанию власти

Президент России Владимир Путин собирается после окончания своего президентского срока сохранить власть в стране и именно для этого не так давно объявил об изменениях в Конституцию РФ.

Об этом сообщается в материале издания "Белорусская правда".

По мнению авторов, РФ идет по "Назарбаевскому" сценарию Казахстана, при котором первым лицом страны фактически становится не президент, а премьер-министр, но реальным главой государства наделенным "особыми полномочиями" будет являться председатель Госсовета. Именно поэтому на должность премьера в России был назначен подконтрольный и не влиятельный Михаил Мишустин. Личный вес премьер-министра в этих условиях должен быть незначительным, чтобы не допустить даже гипотетическую возможность захвата им власти в условиях ее трансформации.

Задачи, которые Путин поставил перед Госсоветом подтверждают перспективу передачи власти именно этому органу. На него возлагается: "обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определение основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации, определение приоритетных направлений социально-экономического развития государства".

"Первые две задачи – это, в прошлом, компетенция президента, третья –премьер-министра. Иными словами, для формируемого Госсовета Путин забрал наиболее серьезные полномочия у до этого первых лиц государства, что автоматически делает его самым главным в стране", – говорится в материале.

Кроме того, полномочия Госсовета могут быть расширены еще больше, поскольку его статус определит федеральный закон, который будет принят отдельно и на всенародное голосование выноситься не будет.

"В таких условиях становится очевидным, что Путин узурпировал власть в стране и находится в полушаге от окончательного опускания «железного занавеса» в России. Причем дело даже не в запрете иностранным гражданам занимать должности в госорганах, все гораздо сложнее и рассматривать надо в комплексе. Законы Яровой, об изоляции интернета, иностранных агентах, препятствование выезду за рубеж при наличии разнообразных долгов или если ты военный или госслужащий, делают оторванными от мировой цивилизации подавляющую часть россиян, а как к такому привыкнут – можно вводить выездную визу и все, ловушка захлопнулась. Что дальше: СССР-2 или Северная Корея, судя по всему это как пойдет, но варианты возможны любые", – резюмируют авторы статьи.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло.