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Из России бежал известный комик, "оскорбивший" верующих: видео скандального выступления

четверг, 23 января 2020, 17:30
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Стендап-комик Александр Долгополов выехал из России после того, как полиция стала разыскивать его и проверять петербургский стендап-клуб HopHead после его скандального выступления, в котором он, якобы, оскорбил чувства верующих.

Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Леонид Соловьев.

"Да, действительно, он уехал. Это субъективное решение, каждый решает сам для себя, что ему делать. Риски для него, безусловно, есть: просто так не начинают искать человека и интересоваться его выступлениями", - рассказал он.

Накануне стало известно, что полиция начала проверку в клубе: сотрудники правоохранительных органов потребовали от заведения предоставить им информацию о часовом выступлении Долгополова, в котором он упоминал правительство и президента.

В видео с выступлением Долгополова действительно можно услышать жесткую шутку об Иисусе. Осторожно, присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал "Апостроф", ранее российская журналистка Юлия Латынина заявила, что выехала из Российской Федерации после поджога ее авто неизвестными.

Также в сети появились фотографии сгоревшего автомобиля российской журналистки Юлии Латыниной.

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