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Российские дипломаты попали в шпионский скандал в ЕС

пятница, 24 января 2020, 16:54
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В Болгарии двух российских дипломатов заподозрили в шпионаже и могут выдворить из страны.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

Правительство страны получил письма от прокуроров с доказательствами, которые свидетельствуют о противоправной деятельности российских дипломатов в Болгарии.

"Мы примем меры, которые обязаны принять и, скорее всего, провозгласим их (российских дипломатов - Апостроф)" персонами нон-грата ", - сказала глава МИД Болгарии Екатерина Захариева. Добавила, что планирует вызвать российского посла в Софии.

24 января главный прокурор Болгарии Иван Гешев подтвердил начало досудебного расследования в отношении двух дипломатов из России, которых обвиняют в шпионаже. По данным следствия, один из дипломатов, якобы первый секретарь консульского департамента, собирал информацию о процессе выборов в Болгарии, а другой - об энергетическом секторе и меры энергетической безопасности в этой стране.

Как информировал "Апостроф" ранее, накануне открытия Всемирного экономического форума в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, в Швейцарии вспомнили о задержании прошлым летом двух россиян с дипломатическими паспортами, один из которых представился сантехником.

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