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Новейший российский корабль опозорился на испытаниях: названа причина ЧП

понедельник, 10 февраля 2020, 20:54
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Один из самых новых кораблей России ледокол "Арктика" провалил тестовые испытания из-за короткого замыкания в двигателе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Коммерсантъ".

4 февраля во время швартовых испытаний из-за короткого замыкания вышел из строя гребной электродвигатель на правом вале. Причины поломки и рекомендации по восстановлению двигателя должна определить комиссия Балтзавода до 20 февраля. Если потребуется замена двигателя, это может серьезно повлиять на срок сдачи "Арктики", запланированный на начало лета.

Напомним, что 12 декабря 2019 года "Арктика" вышла на ходовые испытания на дизель-генераторе.

Контракт на строительство главного атомного ледокола "Арктика" на входящем в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Балтзаводе заключили в 2012 году. Деньги на ледокол - 37 млрд рублей- выделил бюджет.

Как писал "Апостроф" ранее, в июле 2017 года в России застопорилось строительство главного атомного ледокола ЛК-60Я "Арктика" из-за разрыва сотрудничества с украинским Харьковским турбинным заводом, который должен был испытать турбины судна.

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