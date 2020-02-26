В России рассказали о "садисте" Путине и его планах по войне на Донбассе

Оккупированные территории Донбасса вряд ли войдут в состав Украины на тех условиях, которые нужны России, однако прекращение боевых действий и установление режима тишины – возможно.

Об этом "Апострофу" рассказал российский журналист Леонид Радзиховский.

По его словам, прекращение огня на линии соприкосновения может быть выгодно как руководству Украины, так и Кремлю.

"Уже очевидно, что включения Донбасса в состав Украины на тех условиях, которых хочет Россия - не будет. А значит, остаются 2 варианта. Сохранение статуса-кво в полном объеме - с перестрелками, или сохранение статус-кво с установлением "режима тишины". На самом деле в установлении режима тишины заинтересованы обе стороны - и Владимир Путин, и Владимир Зеленский. Ведь от перестрелок, в которых погибает по 3-5 человек, Путин никакой выгоды не имеет. Гипотезу о том, что Путин садист и пьет человеческую кровь, я не разделяю", – говорит Радзиховский.

Журналист отмечает, что продолжение войны мешает российской дипломатии и не дает Кремлю избавиться от санкций.

"А вот вреда от активизации боевых действий хватает. Потому что на Западе Путина ругают, подчеркивая, что война, во всей серьезности этого слова, продолжается. А поскольку война продолжается, то Запад не может отменить санкции. И возразить тут Путину ничего. Поэтому он и заинтересован в установлении режима полной тишины - такого, как на границе Грузии и Абхазии и такого, как у Молдовы с Приднестровьем", – считает Радзиховский.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Россия не сможет вернуть Донбасс на своих условиях, но у Путина еще есть два варианта.