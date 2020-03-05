Сталинопутин: появилась мощная фотожаба на российского президента

В годовщину смерти кровавого советского диктатора Иосифа Сталина, который умер после болезни 5 марта 1953 года, в сети опубликовали коллаж из фотографий "вождя всех народов" и нынешнего президента России Владимира Путина.

Соответствующая фотожаба опубликована Telegram-канале политических карикатур ЗимородокЪ.

На картинке - легко узнаваемые прическа, усы и брови Иосифа Джугашвили (Сталина) сочетаются с чертами лица, рта и глазами российского президента Владимира Путина.

"Живой", - одним емким словом подписал фотожабу автор.

Как ранее сообщал "Апостроф", автор книги "Вова, Володя, Владимир. Тайны России Путина" Кристина Курчаб-Редлих раскрыла ранее неизвестные подробности детства российского президента. В частности, рассказала о том, что маленький Путин ловил рыбу в той же реке, в которой ловил ее Сталин.