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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Дышите гарью: Лукашенко выдал "рецепт" борьбы с коронавирусом, видео

суббота, 04 апреля 2020, 15:18
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выдал перл про коронавирус, рассказав, как стоит с ним бороться, чтобы не заболеть.

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Его он озвучил в интервью телерадиокомпании "Мир".

"Ящик" включил – коронавирус! Утюг включил – коронавирус! Чайник включил – коронавирус! Конечно, мы на это реагируем, но мы не забываем, что вирусов у нас сейчас, как обычно, море", - сказал он.

По словам Лукашенко, "не надо дурью заниматься там, где не надо".

"Нас же всегда учили – надо чтобы проветренное помещение было; надо, чтобы на свежем воздухе и прочее. Надо у костра посидеть погреться, подышать этим дымом, гарью и прочее. Ну, бороться надо", - добавил президент.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Беларуси из-за коронавируса экстренно закупают лекарства для десятков тысяч человек.

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