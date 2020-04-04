Карантин больше не нужен: в РПЦ отличились акцией против коронавируса, фото и видео

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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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суббота, 04 апреля 2020, 01:18
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В России известный старец, схиархимандрит Илий на самолёте облетел Москву и Санкт-Петербург с молитвой о защите России от коронавируса.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на «Подъём».

Для этого был выделен спецборт, на котором 88-летний Илий и отец Илиодор из Оптиной пустыни из Калуги долетели до Москвы, Петербурга, а потом назад.

Илий - известный в России старец, с 1989 года он исполнял роль духовника в Оптиной пустыни.

На Поместном соборе 2009 года Илий был избран личным духовником своего сокурсника по Ленинградской духовной академии — новоизбранного патриарха Кирилла.


Как сообщал "Апостроф", в сети появилась меткая фотожаба на подготовку к параду в России в разгар эпидемии коронавируса.

Также сообщалось, что Украина направляет в Россию гуманитарные конвои братской помощи для борьбы с эпидемией коронавируса.

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