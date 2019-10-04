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В Иране задержали российскую журналистку-"шпионку": фото и подробности скандала

пятница, 04 октября 2019, 12:44
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Бывшего кандидата в депутаты Госдумы РФ и журналистку Юлию Юзик задержали в Иране и изъяли документы, ее подозревают в шпионаже в пользу Израиля.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на близких задержанной. Также информацию о задержании подтвердил координатор движения наблюдателей Дагестана Руслан Магомедов и посольство РФ в Иране.

В данный момент дипломаты приступили к работе над выяснением обстоятельств дела против журналистки.

"Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией", - заявил пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко.

Бывший супруг Юзик Борис Войцеховский рассказал журналистам, что она прибыла в Тегеран около четырех дней назад и по прилету у нее отобрали паспорт, а затем представители Корпуса стражей исламской революции фактически выкрали ее из номера гостиницы.

"Известно, что у нее по прилету в Тегеран отобрали паспорт и сказали, что вернут на вылете из страны. Она несколько дней была без паспорта. Вчера в ее номер в гостинице вломились сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР), выбили дверь, забрали ее и обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Дали телефон на один звонок, она позвонила матери и сказала, что сидит в камере и по обвинению ей светит до десяти лет", - рассказал он. Также он опубликовал пост в Facebook относительно сложившейся ситуации.

Дочь задержанной опубликовала на странице матери в соцсети сообщение о том, что суд в Тегеране по ее делу состоится 5 октября.

Юзик ранее выступала в СМИ в качестве эксперта по Ирану. В 2015 году она комментировала приезд в РФ командующего спецподразделения "Эль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. 3 октября в Иране сообщили о раскрытии заговора с целью убийства указанного генерала, журналисты связывают задержание Юзик с этим делом.

Как сообщал "Апостроф", ранее очевидец рассказал о тренинге для журналистов в оккупированном Крыму, в ходе которого их унижали, похищали, а также избивали российские военные.

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