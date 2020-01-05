Кризис на Ближнем Востоке: в Иране отказались от "ядерных" ограничений

В воскресенье, 5 января, руководство Ирана приняло решение о выходе из договоренностей по своей ядерной программе.

Об этом сообщается в распространенном заявлении правительства страны.

"Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощностей по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшего развития программы", – говорится в заявлении.

При этом Иран заявил о продолжении своего сотрудничества с МАГАТЭ и возможном возвращении к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Ирана будет гарантирован.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран не отказывается от продолжения переговоров с "пятеркой" подписантов договора, однако предварительно должен добиться, чтобы США ответили за убийство Касема Сулеймани.

Напомним, в ночь на 3 января войска США нанесли ракетный удар по аэропорту столицы Ирака, Багдада. В результате удара был убит влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани и лидеры местного шиитского ополчения. Подробнее о последствиях операции читайте в материале "Апострофа": Динамит в пороховой бочке: чем грозит миру гибель Касема Сулеймани.