Умер экс-президент Египта: чем он запомнился

Бывший президент Египта Хосни Мубарак, который находился на своем посту 30 лет, умер на 92 году жизни.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Египта.

Информацию о смерти Мубарака также подтвердили члены его семьи, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

В конце января экс-президенту удалили опухоль в желудке. В понедельник его старший сын Аля Мубарак сообщил, что отца поместили в реанимацию в одном из военных госпиталей после ухудшения здоровья.

Хосни Мубарак пришел к власти в 1981 году и правил Египтом 30 лет. В феврале 2011 года на фоне массовых демонстраций, одним из главных требований которых был его уход из власти, он подал в отставку.

Второго июля 2012 года каирский уголовный суд приговорил Мубарака к пожизненному заключению. Суд посчитал его причастным к гибели мирных граждан в беспорядках 2011 года.

В январе 2013 года уголовный суд Египта удовлетворил апелляцию адвокатов экс-президента на приговор.

В ноябре 2014 года каирский суд снял с Мубарака и его сыновей все обвинения по делу о гибели демонстрантов.

С Мубарака также сняли обвинения по ряду коррупционных дел, однако по делу о президентских дворцах он в 2015 году получил реальный срок — три года.

Политик в общей сложности провел в заключении порядка шести лет и вышел на свободу в 2017 году.

Как ранее сообщал "Апостроф", в начале февраля в США скончался знаменитый актер Кирк Дуглас, который недавно отметил 103-летие.