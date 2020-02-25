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Умер экс-президент Египта: чем он запомнился

вторник, 25 февраля 2020, 13:48
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Фото: Twitter AJ+

Бывший президент Египта Хосни Мубарак, который находился на своем посту 30 лет, умер на 92 году жизни.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Египта.

Информацию о смерти Мубарака также подтвердили члены его семьи, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

В конце января экс-президенту удалили опухоль в желудке. В понедельник его старший сын Аля Мубарак сообщил, что отца поместили в реанимацию в одном из военных госпиталей после ухудшения здоровья.

Хосни Мубарак пришел к власти в 1981 году и правил Египтом 30 лет. В феврале 2011 года на фоне массовых демонстраций, одним из главных требований которых был его уход из власти, он подал в отставку.

Второго июля 2012 года каирский уголовный суд приговорил Мубарака к пожизненному заключению. Суд посчитал его причастным к гибели мирных граждан в беспорядках 2011 года.

В январе 2013 года уголовный суд Египта удовлетворил апелляцию адвокатов экс-президента на приговор.

В ноябре 2014 года каирский суд снял с Мубарака и его сыновей все обвинения по делу о гибели демонстрантов.

С Мубарака также сняли обвинения по ряду коррупционных дел, однако по делу о президентских дворцах он в 2015 году получил реальный срок — три года.

Политик в общей сложности провел в заключении порядка шести лет и вышел на свободу в 2017 году.

Как ранее сообщал "Апостроф", в начале февраля в США скончался знаменитый актер Кирк Дуглас, который недавно отметил 103-летие.

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