RU  UA  EN

среда, 11 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 марта

18:49
Дэниэл Рэдклифф вдруг стал "жертвой" коронавируса, хотя сам он узнал об этом из новостей Lime
18:36
Украина на грани апокалипсиса: родители в сети бурно обсуждают карантин из-за коронавируса
18:27
Под Херсоном простились с погибшим на Донбассе 29-летним бойцом: фото и видео
18:15
Как украинские звезды отреагировали на карантин и кому пришлось отменить концерты Lime
18:01
Рыбак из мема "Бать, те нормально?" похудел на 100 с лишним кг и снова стал звездой соцсетей Lime
17:36
Харви Вайнштейну огласили приговор - какой срок получил продюсер Lime
17:13
Что будет на пунктах пропуска и с рейсами в Италию: Украина сделала громкое заявление, видео
16:55
Зеленский назначил на топ-должность бывшего военного прокурора: фото и биография
16:42
Наоми Кэмпбелл переоделась в защитный костюм из-за коронавируса: фото Lime
16:39
Не думала, что будет так тяжело: Ирина Горовая прокомментировала распад "Время и Стекло" Lime
16:35
Что грозит нарушителям карантина в Киеве: появилось важное заявление, видео
16:33
Банковские счета украинцев начали блокировать из-за нарушений ПДД: что происходит
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Турция уничтожила в Сирии российские "Панцири": видео мощного удара

среда, 11 марта 2020, 17:42
переглянути новину українською

В сети опубликовали видео уничтожения в провинции Идлиб, где турецкая армия проводит операцию "Весенний щит", российских зенитно-ракетных комплексов "Панцирь", переданных на вооружение правительственным войскам Сирии.

Кадры опубликовали на странице Clash Report в Twitter.

Авиаударом, который был нанесен с помощью беспилотников, уничтожено восемь российских ЗРК "Панцырь", которые были важными элементами системы ПВО.

Ранее в российском Минобороны отрицали столь значительные потери, сообщив, что в зоне деэскалации в Идлибе на вооружении находилось только 4 комплекса "Панцырь", двое из которых были повреждены во время налета турецких беспилотников.

"Вы уверены?" - подписали опубликованное видео турецкие журналисты.


Напомним, что военная операция Вооруженных сил Турции в сирийской провинции Идлиб стала ответом на удар по позициям турецкой армии, который нанесли вечером 27 февраля сирийские войска, которые поддерживает Россия.

Как сообщал "Апостроф", после переговоров президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, было достигнуто договоренность о прекращении боевых действий.

Подробнее о том, что происходит в Сирии читайте в материале "Апострофа": Ликвидация генерала и бомбы на головы людей: что сейчас происходит в Сирии.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Путин vs Эрдоган: кто кого "уделает" в Сирии

Иран наносит ответный удар: каким будет второй шаг Трампа

Динамит в пороховой бочке: чем грозит миру гибель Касема Сулеймани

Как Москва и Анкара Сирию делят: три сценария развития турецкого вторжения

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: