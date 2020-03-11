Турция уничтожила в Сирии российские "Панцири": видео мощного удара

В сети опубликовали видео уничтожения в провинции Идлиб, где турецкая армия проводит операцию "Весенний щит", российских зенитно-ракетных комплексов "Панцирь", переданных на вооружение правительственным войскам Сирии.

Кадры опубликовали на странице Clash Report в Twitter.

Авиаударом, который был нанесен с помощью беспилотников, уничтожено восемь российских ЗРК "Панцырь", которые были важными элементами системы ПВО.

Ранее в российском Минобороны отрицали столь значительные потери, сообщив, что в зоне деэскалации в Идлибе на вооружении находилось только 4 комплекса "Панцырь", двое из которых были повреждены во время налета турецких беспилотников.

"Вы уверены?" - подписали опубликованное видео турецкие журналисты.





Напомним, что военная операция Вооруженных сил Турции в сирийской провинции Идлиб стала ответом на удар по позициям турецкой армии, который нанесли вечером 27 февраля сирийские войска, которые поддерживает Россия.

Как сообщал "Апостроф", после переговоров президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, было достигнуто договоренность о прекращении боевых действий.

Подробнее о том, что происходит в Сирии читайте в материале "Апострофа": Ликвидация генерала и бомбы на головы людей: что сейчас происходит в Сирии.