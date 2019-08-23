Полумертвый автопром в Украине: есть ли шанс на возрождение

В Украине ежегодно производится несколько тысяч автомобилей, при том, что в крохотной Словакии - более миллиона. "Апостроф" выяснил, в чем причина упадка отечественного автопрома, и есть ли шансы на то, что производство автомашин в нашей стране вырастет.

В Украине умирает автопром. В 2018 году в стране было произведено всего 6623 автомобиля (из них 5660 - легковых), что почти на четверть меньше, чем годом ранее. При этом, если говорить о производстве легковых автомобилей, то на сегодня в стране их выпускает только одно предприятие – "Еврокар", расположенное в Закарпатской области у самой границы со Словакией. Завод, собственником которого является украинский бизнесмен Олег Боярин, осуществляет производство легковых автомобилей марки Skoda методом крупноузловой сборки.

Кстати, в соседней Словакии ежегодно выпускается более 1 миллиона автомобилей. Эта страна находится на 20-м месте в мире и седьмом - в Европе по объемам автомобильного производства, а также является абсолютным мировым лидером по этому показателю в пересчете на душу населения, которое составляет всего 5 миллионов человек. Производимые на четырех заводах (собственники - Volkswagen, PSA Peugeot Citroën, Kia Motors и Jaguar Land Rover) машины экспортируются в 100 стран мира. Доля автопрома в ВВП Словакии превышает 10%.

Откуда у парня испанская грусть

Разумеется, первое место в Европе по производству автомобилей занимает Германия – порядка 6 миллионов штук. На втором месте не Франция, не Италия и даже не Великобритания. Правильный ответ - Испания.

В случае с Испанией не сразу-то и вспомнишь, какие в этой стране есть автомобильные марки. Ну, да – SEAT. Не сказать, что супер, но вполне приличная машина. Особенно, после того, как с середины 1980-х компания находится в собственности Volkswagen Group.

Тем не менее, на сегодня в Испании на 13 заводах производится чуть менее 3 миллионов автомобилей ежегодно, при этом порядка 80% продукции отправляется на экспорт (автомобили составляют около 20% всего экспорта Испании). В структуре ВВП страны автопром составляет около 9%. Крупнейшими производителями являются Daimler AG, Ford, Opel, Nissan, PSA Peugeot Citroen, Renault, Volkswagen, и, конечно, SEAT, который сегодня суть тот же Volkswagen.

Испания имеет сопоставимые с Украиной население и территорию, она также похожим образом удалена от европейских рынков - только с западной стороны.

Что же мешает Украине стать таким производителем авто, как Испания или, хотя бы, Словакия (в абсолютных цифрах)? Кстати, как ранее заявлял собственник "Еврокара" Олег Боярин, если бы его завод располагался в Словакии, он спокойно мог бы производить 200 тысяч автомобилей в год. А если бы таких предприятий было несколько?

Опошлинные автомобили

Однако, похоже, особых надежд на это пока нет.

По словам генерального директора информационно-аналитической группы "Автоконсалтинг" Олега Омельницкого, если отправлять машины на экспорт в Европу, они будут облагаться пошлиной. "Поэтому мы заведомо проигрываем той же Словакии, той же Испании, поскольку они - в Евросоюзе, и у них нулевая пошлина", - сказал он в комментарии "Апострофу".

С этим согласен генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко. В разговоре с изданием он отметил, что вступившее в силу в 2017 году соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, частью которого является положение о зоне свободной торговли (ЗСТ), дискриминационно в отношении Украины. Эксперт напомнил, что до момента обнуления пошлин согласно соглашению действует переходный период (до 10 лет в зависимости от типа автомобиля, - "Апостроф"), во время которого пошлины сохраняются: "То есть понятно, что никакой инвестор здесь ничего не будет строить". По его словам, инвестору будет выгоднее построить завод в Словакии или Болгарии в расчете на рынок ЕС, или в Беларуси, если ориентироваться на страны СНГ.

Кстати, рынок СНГ для украинского автопрома также закрыт - по понятным причинам, поскольку львиную долю этого рынка занимает Россия.

Рынок СНГ для украинского автопрома также закрыт Фото: pixabay.com

Не лучше ситуация и с другими рынками. "Основные ключевые рынки, как Турция, Ближний Восток, Африка – у нас туда тоже нет беспошлинного права поставлять автомобили, - заявил Олег Омельницкий. – То есть, Украина зажата рамками только собственного рынка, и по этой причине здесь не может быть рентабельным ни одно производство".

Борьба за инвестора

Но это - не единственная причина, по которой в нашей стране угасает автопром.

"Нужно, прежде всего, желание государства строить здесь такую отрасль, а от этого желания уже идет все остальное – разрабатывается законодательство, разрабатываются условия, делается пакет специальных предложений", - говорит Олег Омельницкий. Эксперт пояснил, что государство должно обеспечить инфраструктуру в месте предполагаемого строительства завода с тем, чтобы инвестор мог сразу же приступать к его сооружению и не заниматься другими делами, такими как подъездные пути, электрификация, газоснабжение и т. п. Особенно это ощутимо на фоне некоторых других, в том числе соседних стран, "где его (инвестора) буквально за ручку приводят и предлагают уже готовый инвестиционный проект".

Олег Назаренко полностью согласен с данным тезисом, который к тому же проиллюстрировал на двух примерах. Один из них - иностранный, причем, что самое обидное, - российский. По словам специалиста, еще до войны он был в Калужской области РФ, где губернатор выделял инвесторам бесплатно землю под строительство, обеспечивал подъездные пути, а также подвод воды, газа, электричества. Второй пример – отечественный. Иностранный инвестор решил построить на западе Украины завод по производству автомобильных запчастей, но смог приступить к строительству только после того, как при посредничестве самого Назаренко вышел на тогдашнего президента Виктора Януковича. Завод строился с 2012 по 2014 год, при этом они (инвесторы) на каждом шагу платили взятки, покупали землю, за свой счет проводили коммуникации, кроме того, появились "активисты", которые начали вымогать деньги, грозя заблокировать работы под предлогом того, что они наносят ущерб экологии.

Порадуемся за соседей

Из этой причины вытекает следующая - полная незащищенность в Украине прав инвестора. Как отметил Олег Омельницкий, отечественные производители пытаются самостоятельно привлекать иностранных партнеров, но в нашей стране, где не защищено право инвестора, нам останется только констатировать успехи других, в том числе соседних стран.

Еще одной проблемой отечественного автопрома является то, что производство комплектующих в Украине также сокращается, и они завозятся из-за границы, а потому облагаются таможенной пошлиной.

"Но, как только открывается сборочное производство, начинает подтягиваться и остальная инфраструктура, - говорит Олег Омельницкий. - Но это - большие, глобальные проекты, о которых никто, к сожалению, даже не задумывается".

Кстати, то, что производство комплектующих начинает расти вслед за сборкой, подтверждается примером все той же Испании, где этот бизнес процветает.

Было бы что продавать

Невзирая на таможенные сборы, машины из Европы ввозятся в Украину и пользуются здесь, между прочим, большим спросом. В ближайшие годы, как ожидается, взаимные таможенные пошлины между Украиной и ЕС будут постепенно снижаться и есть надежда, что в скором времени будут полностью отменены. Что, с одной стороны, снизит стоимость товаров, в том числе, автомобилей для украинцев, а также откроет или, скорее, приоткроет европейский рынок для украинских авто. Если, конечно, они к тому времени еще будут существовать как класс.

Машины из Европы пользуются в Украине большим спросом Фото: pixabay.com

Также Украина может в ближайшее время подписать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией. Переговоры еще не завершены, и пока трудно сказать, какими будут условия взаимной торговли, в частности, в том, что касается автомобилей. Однако Турция - огромный рынок - 82 миллиона человек с перспективой роста до 100 миллионов в ближайшие 20 лет. Но здесь та же проблема - будет ли Украине что продавать Турции ко времени появления беспошлинного режима торговли?

Для того чтобы наша страна могла производить и продавать машины, должна быть промышленная, в частности, автомобильная политика на уровне государства, в противном случае ни о каких инвестициях в автопром говорить не приходится, убежден Олег Омельницкий.

Олег Назаренко также считает, что государство должно создать все условия для прихода в отрасль серьезных инвесторов. По его словам, даже если рынок ЕС откроется для отечественных автомобилей, без адекватной политики в отношении инвесторов Украине продавать просто будет нечего.