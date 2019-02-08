Подводные камни МВФ: возврат гигантского долга и борьба за новые миллиарды

5 февраля Украина заплатила МВФ 257,25 миллионов СПЗ (спецправа заимствования) или около 360 миллионов долларов по программе Stand By от 2014 года. Еще один платеж запланирован на 1 марта в размере 114,333 миллиона СПЗ. Всего же Украина в 2019 году должна выплатить МВФ более 1,8 миллиарда долларов. Кроме того, наша страна сейчас борется за 2,5 миллиарда долларов по очередной программе от международного фонда (1,4 миллиарда долларов Украина получила в конце декабря 2018 года, - "Апостроф"). Эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян рассказал "Апострофу" о новых условиях МВФ и проблемах, которые могут ждать украинцев на пути их выполнения.

Дотянуть до выборов любой ценой

Требований по новой программе стало меньше. Впрочем, ее пересмотр и, соответственно, прогресса имплементации меморандума, запланированный только на июнь-июль, как раз после президентских выборов.

"Сразу заметны два риска - попытка дотянуть до выборов любой ценой и неопределенность относительно политики будущего президента. Политические же торги могут привести к тому, что сложными окажутся пункты, которые будут иметь значительное влияние на украинскую экономику, в частности, принятие законов про "сплит" (регулирование рынка финансовых услуг, - "Апостроф"), приватизацию, энергетику, администрирование доходов и монетизацию субсидий", - рассказывает эксперт.

Что требует МВФ

Администрирование доходов

Меморандум требует реорганизовать Государственную фискальную службу (ГФС) в два юридических лица: Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу. Они будут подотчетны Министерству финансов. Планируется также заменить Налоговую милицию новым органом.

По словам эксперта, первой проблемой является то, что данное объединение происходит во время процесса бюджетной децентрализации. Последняя предоставляет местным органам власти возможность устанавливать ставки и администрировать налоги. При этом реорганизация ГФС не предусматривает возможности администрирования местных налогов и сборов именно местными органами власти.

Второй проблемой является то, что реорганизация ГФС не решает системных проблем. В частности, сейчас в подчинении службы находится украинская таможня. Потери от "неэффективности" ее работы и контрабанды составляют более 4-5 миллиардов долларов в год. Такие же цифры называл министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в частности, во время встречи с представителями бизнеса по борьбе правоохранительных органов с контрабандой на таможне.

Энергетика

Как констатирует эксперт, правительством, при условии сохранения монополии на энергетическом рынке, было протолкнуто требование по дальнейшему повышению тарифов на газ и отопление. Кроме того, требуется увеличение добычи газа.

По словам Кияна, сложнее ситуация будет относительно проведения анбандлинга (разделения, - "Апостроф") НАК "Нафтогаз Украины". Согласно договоренностям, в 2019 году НАК должен передать непрофильные транзитные виды деятельности ОАО "Магистральные газопроводы Украины". Также, предстоит сертификация оператора газотранспортной системы.

"Во-первых, правительство и руководство "Нафтогаза" имеют разные взгляды на процесс анбандлинга, что может затянуть практическую имплементацию. Во-вторых, после трехсторонних консультаций с ЕС и "Газпромом" НАК "Нафтогаз Украины" заявил о невозможности проведения анбандлинга из-за газового контракта с РФ. Согласно действующему контракту, разделить функции можно только после согласия России", - рассказывает Киян.

Также, по его словам, ощущается сопротивление и со стороны "Нафтогаза". "После распределения функций ему останется только роль трейдера. Таким образом, вряд ли анбандлинг состоится до конца 2019 года", - считает эксперт.

Монетизация субсидий

Пилотный проект должен стартовать в марте 2019 года. На сегодня в Украине насчитывается 4 миллиона получателей субсидий, a средний размер компенсации составляет 1500 гривен. Таким образом, правительство будет выдавать на субcидиaнтов почти 6 миллиардов гривен наличными в месяц.

"В условиях монополизации рынка коммунальных услуг получатель субсидий все равно не будет в состоянии выбирать кому, как и сколько платить - средства будут попадать в одни и те же компании. К тому же, надо учитывать, что на весну запланированы президентские выборы, и монетизация субсидий именно в этот период может запросто "подкупить" избирателя", - говорит эксперт.

Финансовая политика

В меморандум заложили дальнейшее повышение устойчивости банковской системы, увеличение капитализации банков, уменьшение количества неработающих кредитов, вход ЕБРР и IFC в капитал "Сбербанка" и "Укргазбанка".

Важным же является принятие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" или другими словами - закона о "сплите". В результате все функции Нацкомфинуслуг переходят к НБУ, кроме тех, которые связаны с пенсионными фондами, фондами финансирования строительства и фондами финансирования недвижимости - последние планируются в подчинение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В свою очередь, "Нацкомфинуслуг" будет ликвидирована.

По словам эксперта, внедрение новых стандартов может приостановить развитие небанковских финансовых учреждений (которых по состоянию на декабрь 2018 года насчитывалось 2021), что приведет к выходу компаний с рынка. "С другой стороны, данная ситуация может простимулировать развитие банковских учреждений, открыв новые ниши для них", - говорит эксперт.

Приватизация

Согласно договоренностям, до конца апреля 2019 года посредством системы электронных аукционов ProZorro предстоит продажа около 500 объектов малой приватизации.

По большой приватизации на продажу будут выставлены 16 объектов:

- Энергетическая отрасль: ПАО "Центрэнерго", ОАО "Тернопольоблэнерго"; ОАО "Запорожьеоблэнерго"; АО "Харьковоблэнерго"; АО "Николаевоблэнерго"; АО "Хмельницкоблэнерго".

- Добывающая промышленность: АО "Объединенная горно-химическая компания"; ГП "Угольная компания "Краснолиманская".

- Машино- и приборостроение: ПАО "Азовмаш"; ГП "Завод "Электротяжмаш".

- Химическая промышленность: ОАО "Сумыхимпром"; ПАО "Одесский припортовый завод".

Одесский припортовый завод Фото: УНИАН

- Обрабатывающая промышленность: АО "Ориана".

- Здравоохранение, культура и спорт: ЗАО "Президент-Отель", ЧАО "Индар".

- Сельскохозяйственная отрасль: ЗАО "Национальная акционерная компания "Украгролизинг".

Эксперт также отмечает, что Украина обязалась представить проект закона о сокращении перечня компаний, запрещенных к приватизации.

"Учитывая заявления председателя Фонда госимущества о поддержке со стороны МВФ в проведении приватизации (при этом нельзя сказать, что именно МВФ будет участвовать в расконсервировании большой приватизации) есть риск того, что этот процесс может превратиться в стратегическую барахолку для стейкхолдеров (заинтересованных лиц, - "Апостроф"), под прикрытием якобы непосредственных требований МВФ", - подчеркивает Киян.

Также, по его словам, под благими намерениями найти дополнительное финансирование, может скрываться "монополизация" ключевой государственной собственности с целью обогащения людей, приближенных к власти.

Чего не будет

В меморандуме МВФ также указаны реформы, которые не будут проводиться в 2019 году. В частности, "под запретом" любая налоговая амнистия, налоговые льготы или привилегии. Также не предусматривается введение налога на выведение капитала и второго уровня пенсионной системы.

Как отмечает Киян, сегодня Украина почти достигла отметки в 30 миллиардов долларов займов от МВФ на протяжении всей истории отношений, и еще 15 лет нашей стране необходимо будет выплачивать все долги.

Эксперт считает, что реформы в стране должны проводиться самостоятельно, без необходимости постороннего надзора и контроля.

"К сожалению, единственным рычагом влияния на проведение реформ в стране является только МВФ. При этом МВФ выступает своеобразной "реанимационной бригадой". Проблема заключается в том, что реанимировать 25 лет страну (ровно столько длятся отношения Украина-МВФ) уже кажется неправильным", – подчеркивает Киян.