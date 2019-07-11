Облигации госзайма vs депозиты: эксперт фондового рынка о выгодах инвестирования

Выгоднее вкладываться в ценные бумаги или открывать депозиты в банках? Что важно знать об облигациях государственного займа? Как избежать рисков, связанных с инвестированием? В поисках ответов мы встретились и пообщались с Анатолием Федорчуком, руководителем инвестиционного отдела ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА».

- Анатолий, ваша компания занимается продажей гривневых и валютных облигаций госзайма. Насколько такой вид денежных вложений является безопасным для инвестора и выгодным для государства? Активны ли украинцы в вопросе инвестирования в гособлигации?

- Инвестирование в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) является полностью безопасным. Сразу объясню почему. Ценные бумаги такого типа размещаются только на украинском фондовом рынке, их эмитентом является Минфин. Государство гарантирует инвесторам полную выплату номинальной стоимости облигаций и процентного дохода согласно условиям их размещения.

Процедура выпуска и порядок размещения ОВГЗ утверждены постановлением КМУ №80 от 31 января 2001 года. Выпуск гособлигаций позволяет пополнить госказну деньгами, которые дальше можно направить на финансирование национальных и местных инициатив и проектов.

Складывается ситуация, когда процесс инвестирования в ОВГЗ выгоден и для государства, и для инвесторов. Владельцы этих ценных бумаг выигрывают даже дважды. Во-первых, правительству выгодно продавать ОВГЗ, чтобы иметь средства для реализации специальных госпрограмм, что повышает уровень жизни каждого украинца. Во-вторых, инвесторы, приобретая ОВГЗ, получают фиксированный доход и со временем возвращают свою инвестицию в 100-процентном размере. При этом физические лица не платят 18% налога на доход физических лиц.

Именно эти преимущества и привлекают украинцев инвестировать в ОВГЗ. Хотя показатель вовлеченности наших граждан к инвестированию в гособлигации пока не пересек отметку в 2%, мы ежедневно наблюдаем, что все больше людей интересуются этим вопросом. Так, только за первые 3 месяца 2019 года правительство разместило свои облигации среди инвесторов на общую сумму 87,3 миллиарда гривен, из которых 57,3 миллиарда — в национальной валюте, а также 1 миллиард долларов и 38,7 миллиона евро.

В ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА мы акцентируем на том, что ОВГЗ — это, прежде всего, практический инвестиционный инструмент. Покупая гособлигации, начинающие инвесторы могут глубже понять специфику фондового рынка, а инвесторы с опытом могут диверсифицировать инвестиционные риски.

- Вы говорите, что украинцев, которые инвестируют в гособлигации, привлекает возможность возврата всей суммы вклада и получения пассивного дохода в виде процентных выплат. Но такие же условия предлагают банки при открытии депозитов.

- Да, инвестирование в ОВГЗ по своей сути сходно с размещением средств на депозитном счете в банке. Различия заключаются в условиях. Я всегда акцентирую внимание на четырех основных пунктах.

- Прибыльность. Инвестируя средства в облигации госзайма, клиент зарабатывает больше. Сравним: процентная ставка гособлигаций составляет 15,7% в гривне и 6% в валюте, а банковских депозитов — 14% и 2,5% годовых соответственно.

- Уплата налога на доход. Налог на доход физических лиц, полученный от ОВГЗ, платить не нужно. Ставка налога на проценты с депозитного вклада составляет 18%.

- Гарантия возврата вклада. Вкладчикам в ОВГЗ государство возвращает полную сумму инвестиции, то есть верхняя предельная сумма не ограничена. Банки же могут вернуть только 200 тыс. гривен (и то это имеет отношение только к физическим лицам, поскольку юридические лица не являются участниками ФГВФЛ).

- Изменение процентной ставки. Эмитент не меняет ставку ОВГЗ в течение всего периода выпуска облигации. В депозитных договорах процентная ставка определяется на год, и при заключении нового договора может быть другой — выше или ниже в зависимости от текущих тарифов банка.

- Если я хочу купить облигации, то куда мне обращаться? В Министерство финансов, которое является эмитентом?

- Размещение ценных бумаг для продажи осуществляется на первичном и вторичном рынках. Покупать облигации на первичном рынке могут отдельные банки и учреждения, определенные Министерством финансов. Физические лица могут приобрести ОВГЗ только на вторичном рынке, на котором обращаются ранее эмитированные на первичном рынке ценные бумаги. Таким образом, если вы хотите инвестировать в гособлигации, то обращаться в Минфин вам не нужно, купить ОВГЗ можно через банки и инвестиционные компании.

В ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА мы разработали уникальный продукт. Наши клиенты могут приобрести от одной облигации стоимостью 1150 гривен/долларов США. Дополнительные комиссии при этом платить не нужно. Если инвестор покупает ОВГЗ на рынке, то ему необходимо заплатить рыночную стоимость гособлигаций и дополнительные комиссии: до 500 гривен при оформлении покупки, до 100 гривен ежемесячно за обслуживание счета и другие. Если покупка гособлигаций оформляется через банковское учреждение, то минимальный размер инвестиции должен составлять 1 миллион гривен или 40 тысяч долларов США.

Также мы предлагаем клиентам выгодную схему начисления доходности. Лицам, которые приобрели ценные бумаги на рынке, процентные выплаты начисляются эмитентом один раз в 6 месяцев, а по продукту от ФРИДОМ ФИНАНС мы начисляем доход ежемесячно.

Владелец ОВГЗ может вернуть инвестицию двумя способами:

1.В любой момент осуществить обратную продажу облигаций в ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА».

2.Дождаться погашения облигаций их эмитентом.

- Имеет ли ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА право проводить операции на фондовом рынке?

Да, конечно. Мы работаем в соответствии с действующим законодательством Украины. В общем ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА работает в двух направлениях:

- Торговля ценными бумагами — покупка и продажа ценных бумаг на биржах и внебиржевом рынке.

- Депозитарные услуги — открытие и обслуживание счетов в ценных бумагах, учет прав собственности на ценные бумаги, выплата доходов по ценным бумагам.

Такие виды деятельности подлежат лицензированию, и наша компания имеет все необходимые лицензии НКЦБФР. Ознакомиться с ними можно на нашем официальном сайте.

В отличие от банков мы сконцентрированы на одном виде деятельности, поэтому можем предложить лучшие инвестиционные решения в каждом конкретном случае. В Украине работает 12 филиалов ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА в разных регионах. Заинтересованные в инвестировании лица могут прийти в наши отделения на личную встречу с инвестиционным менеджером или получить персональную консультацию в информационном контакт-центре.

- На какой процент доходности я смогу рассчитывать, и возникнут ли у меня какие-то налоговые обязательства после приобретения облигаций?

- Доходность облигаций, купленных в ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА, составляет 15,7% в гривне и 6% в валюте. Физические лица, получающие доход от ОВГЗ, не платят налог на доход физических лиц, уплачивают лишь 1,5% военного сбора. Юридические лица платят 18% налога на доход, но для них основным преимуществом инвестирования в облигации государственных займов является то, что они гарантированно возвращают всю вложенную сумму.

- Есть ли какие-то ограничения в отношении лиц, которые могут оформлять ОВГЗ? Какие документы нужны для покупки гособлигаций, и какие документы я получаю после оформления покупки?

- Нет, ограничений нет, а сам процесс довольно прост и понятен. Чтобы купить гособлигации, нужен только паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (прим. идентификационный номер).

При покупке ОВГЗ между инвестором и ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА заключается договор купли-продажи ценных бумаг. Один из двух экземпляров договора остается у инвестора. Дополнительно клиент получает выписку о состоянии счета в ценных бумагах. В этой выписке фиксируется вся информация о приобретенных инвестором гособлигациях. Облигации госзайма учитываются на личном счете клиента.

За каждым клиентом ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА закреплен менеджер, который сопровождает все операции, консультирует его по инвестиционным возможностям, разъясняет все нюансы. Также у нас работает контакт-центр, в котором можно получить ответы на вопросы о компании и особенностях инвестирования, записаться на встречу с инвестиционным менеджером в одном из 12-и офисов. Про все актуальные новости в сфере инвестирования и облигаций мы информируем через Telegram-канал.

- Какие перспективы развития сферы вы видите? Существует ли вероятность того, что украинцы «перенесут» свои деньги с депозитов в ОВГЗ?

- Убежден, что рынок гособлигаций в Украине будет только развиваться. И я говорю так не потому, что хочу этого, а потому что трезво оцениваю официальную статистику. С начала 2017 размер вкладов в гособлигации среди физических лиц вырос в 90 раз — со 104 миллионов до 9,5 миллиарда гривен. Более того, пока украинцы думают, вкладываться в облигации или нет, нерезиденты активно покупают наши ценные бумаги. По их мнению, показатель риска невозврата капитала в Украине сейчас является рекордно низким. На сегодня общая сумма инвестиций нерезидентов в ОВГЗ Украины составляет 60 миллиардов гривен, тогда как в прошлом году — всего 10 миллиардов. Эти цифры говорят сами за себя.

Украинцы пока только учатся инвестировать, поэтому, думаю, через несколько лет инвестирование на фондовых рынках будет закономерностью, а не исключением.