​Пышный куш: как и почему с нарушениями переназначили главу "Ощадбанка"

В конце июля стало известно, что новоизбранный наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" тайно продлил контракт с его нынешним главой правления Андреем Пышным еще на 5 лет. Как оказалось, конкурс на должность руководителя банка, срок контракта с которым вскоре истекал, решили попросту не проводить, а действующему главе наиболее неэффективного банка в Украине попросту "подарили" право еще пять лет оставаться на этом посту. С чем это связано – разбирался "Апостроф".

2 августа "Апостроф" опубликовал новость о том, что Наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" тайно продлил контракт с главой правления Андреем Пышным еще на 5 лет. Конкурс на должность руководителя банка, срок контракта с которым вскоре истекал, Набсовет государственного банка почему-то решил не проводить.

"Ощадбанк" оперативно отреагировал на нашу новость и сообщил в коментарии "Апострофу", что проводить конкурс на должность главы банка не было необходимости." На основании полученных выводов Наблюдательный совет принял решение подтвердить профессиональную пригодность председателя правления, квалификационные требования и продлить его полномочия на следующие 5 лет", - отметили в "Ощадбанке".

Также там добавили, что в соответствии с законодательством, проведение конкурса при наличии действующих контрактов с менеджментом не предвидится.

Ответ, как и само решение Наблюдательного совета "Ощадбанка", вызывают серьезные сомнения и заставляют поднять несколько вопросов как о "профессиональной пригодности"и результатах работы руководителя государственного банка, так и о причине "срочности", по которой решили переназначить Пышного на занимаемой должности. Ведь его контракт заканчивается совсем скоро, а закон требует избрания председателя правления госбанка по конкурсу и не разрешает просто "продлить полномочия" по сомнительной процедуре.

В ответе "Ощадбанка" также рассказали, что по решению Наблюдательного совета позже будет проведена "оценка членов правления и ключевых руководителей Ощадбанка".

Благое намерение, но возникает вопрос, почему по Пышному не была проведена оценка его результатови почему с такой спешкой было принято позитивное решение? Не говоря уже о том, что банк является государственным, через несколько недель будет назначен новый Кабмин и Наблюдательный совет как минимум должен был бы провести консультации с новым руководством правительства об их видении роли и заданий государственного банка в целом и оценке эффективности действующего руководителя, в частности.

Или именно в этом и состоял замысел авторов схемы: пока неразбериха в процессе передачи власти, старый Кабмин уже фактически не работает, а новый заработает не раньше средины сентября – застолбить за собой пышный и сладкий кусочек государственного пирога еще на пять лет?

Чем запомнился Пышный

Андрей Пышный – соратник бывшего премьера-министра Арсения Яценюка. Как и экс-премьер, Пышный родом из Черновцов, вместе работали в одной юридической фирме, вместе стали протеже одного из основателей СДПУ(о) И. Плужникова, который и вытянул обеих черновицких вундеркиндов в Киев и наделил должностями в банковской сфере. Не смотря на вопросы о профильном образовании во время Майдана в декабре 2004 года занимает пост и.о. руководителя "Ощадбанка". За время руководства Пышным банк из лидеров отечественного банковского сектора оказался в аутсайдерах с постоянным отставанием от лидеров рынка. В 2010-м банкир вместе с Яценюком перешел в оппозицию и на несколько лет возглавил комитет партийного контроля "Фронта перемен" Арсения Яценюка. А после Майдана 2013-2014 надежный товарищ по жизни получил от премьер-министра Яценюка подарок в виде возвращения на должность руководителя "Ощадбанка".

За 5 лет пребывания на должности председателя правления "Ощадбанка" Пышный запомнился прежде всего постоянным пиаром с огромными бюджетами и попыткой автоматизировать банк с еще более впечатляющими бюджетами. Но, к сожалению, эффективность работы банка от этого не возросла. Результаты деятельности "Ощадбанка" разительно отличаются от эффективности работы не только частных сектора, но и других государственных банков.

Именно "Ощадбанк" по итогам года показал самый низкий показатель рентабельности капитала – 0,6% при самом высоком уровне проблемных кредитов – 63%.

Для сравнения доходность на капитал государственных "Укргазбанка" в 2018 году составила 13,5%, а "Приватбанка" – 46,5%. Результаты стресс-тестирования "Ощадбанка" показали, что в случае кризиса ему может понадобиться не один миллиард дополнительного капитала – и его источником окажется конечно же государственный бюджет.

Низкие показатели результатов работы "Ощадбанка" являются, несомненно, ответственностью руководства.

Что, в случае таких плохих результатов, заставило Набсовет продлить контракт с Пышным?

Ответ на этот вопрос кроется в составе Наблюдательного совета. Напомним, что Набсовет банка был избран в конце мая и начал работу под конец июня. Сложно представить, как новым членам совета удалось так быстро проанализировать работу банка за 5 лет и оценить эффективность менеджмента. Но то, как быстро Набсовет взялся не за вопросы катастрофических показателей деятельности банка, не за аудит работы Пышного, а за вопрос его переназначения, заставляет сделать вывод, что именно это было главным приоритетом для членов Набсовета.

В состав Набсовета на основании так называемого "открытого конкурса" вошли некие Шевки Аджунер, Байба Апин, Питер Бриггс, Михаэль Вайнштейн, а также Алексей Гринченко, Алексей Резников, представитель государства от Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Дмитрий Власови представитель государства от Кабинета Министров Украины Даниэль Билак.

Логика и причины отбора именно этих членов Набсовета нуждаются в отдельном расследовании, но достаточно копнуть глубже по каждому из них – и причины такой лояльности к руководителю "Ощадбанка" становятся понятными. Каждый из членов Набсовета получает от банка очень хороший компенсационный пакет и для каждого из них пребывание в его составе является "хорошей надбавкой к пенсии".

Например, турецкий бизнесмен Шевки Аджунере, который, помимо всего прочего, является, председателем наблюдательного совета "Укрэнерго" и "Укрзализныци", а также входит в набсоветы ряда турецких компаний. Как при этом он соблюдает вероятный конфликт интересов и все успевает - вопрос риторический.

Признают ли назначения?

Согласно закону весь топ-менеджмент банков должен согласовывать Нацбанк. На сегодняшний день, регулятор еще не высказал своей позиции по членам набсовета банка, а их кандидатуры находятся на согласовании. И еще неизвестно, как поспешные решения совета повлияют на позицию НБУ в отношении его членов.

Это, конечно, очень не нравится "бесконкурсному" главе "Ощадбанка" и тем, кто за ним стоит - ведь сегодняшний момент, пока не заработали новая Верховная Рада и новый Кабмин для них, пожалуй, является наиболее удачным, чтобы через "ручной" Набсовет протянуть столь неоднозначное назначение.

А то глядишь, появятся возмущенные таким назначением новые политические "тяжеловесы" и скажут свое слово по поводу, во-первых, неэффективности работы самого Пышного, а во-вторых, непрозрачности его переназначения.

Могут подключится к этому вопросу и зарубежные партнеры Украины, которым тоже порядочно надоели непрозрачные схемы назначений на ключевые должности во главе важнейших украинских институтов.

"Апостроф" направил запросы в ряд зарубежных посольств в Украине, а также в МВФ, ЕБРР и Мировой банк с просьбой прокомментировать ситуацию, а также высказаться по вопросу могут ли в развитых странах мира назначать на ключевые посты менеджеров, продемонстрировавших неэффективность своей работы. Ответы редакция обязательно опубликует.

Также хотелось бы услышать позицию Национального банка, Офиса президента Украины, СБУ, НАБУ и других правоохранительных органов о таком интересном развитии событий в руководстве важнейшего государственного банка.

А от самого Наблюдательного совета "Ощадбанка" ожидаем ответ на вопрос почему неутвержденный НБУ орган принимает такие важнейшие решения, за какими критериями, нормами, правилами руководство, которое показывает худшие результаты на рынке, переназначается в таком спешном порядке с нарушениями и без необходимых согласований с новым руководством страны.

И, главное, не скрыто ли за этим решением желание пользуясь "пересменкой власти" закрепить за собой "пышные" компенсационные пакеты, а за руководителем банка – контроль над "пышным" кусочком госимущества.