Экология и символизм: В Киеве пройдет выставка к 110-летию Тель-Авива

С 4 по 16 октября в Киеве впервые состоится специальная выставка-путеводитель одним из самых больших городов Израиля. Она будет посвящена 110 годовщине Тель-Авива, города, который никогда не спит. Организаторы мероприятия — НАТИВ при канцелярии премьер министра Израиля что представляет 4 Израильских Культурных Центра в Украине.

Выставка будет выглядеть, как иллюстрированный путеводитель по самым знаковым местам Тель-Авива - по башне Дизенгоффа, бульвару Ротшильда, порту Яффо, рынку Кармель. В ее основе — ивритский алфавит "Ме Алеф ад Тав". Каждую его букву художники переосмыслили в символических знаках Тель-Авива.

Авторами работ стала команда ведущей компании по креативу и брендингу в Израиле Сitykat stories, а именно художники Ира Гинзбург, Лотем Вайнров-Атлан и Тамар Бен Джоя. Часть постеров напечатано на вторичной бумаге особенной техникой ризографии, которая пока недоступна в Украине. Rizograph использует соевые чернила в энергоэффективной печати, что делает его экологически чистым принтером.

Реализация проекта возможна при поддержке НАТИВ - Израильского культурного центра. Сразу после презентации выставки в Киеве, она отправится в другие города Украины.

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