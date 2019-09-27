RU  UA

Лайм

Экология и символизм: В Киеве пройдет выставка к 110-летию Тель-Авива

Посетителям предлагается путеводитель по самым знаковым местам Тель-Авива

пятница, 27 сентября 2019, 17:32

С 4 по 16 октября в Киеве впервые состоится специальная выставка-путеводитель одним из самых больших городов Израиля. Она будет посвящена 110 годовщине Тель-Авива, города, который никогда не спит. Организаторы мероприятия — НАТИВ при канцелярии премьер министра Израиля что представляет 4 Израильских Культурных Центра в Украине.

Выставка будет выглядеть, как иллюстрированный путеводитель по самым знаковым местам Тель-Авива - по башне Дизенгоффа, бульвару Ротшильда, порту Яффо, рынку Кармель. В ее основе — ивритский алфавит "Ме Алеф ад Тав". Каждую его букву художники переосмыслили в символических знаках Тель-Авива.

Авторами работ стала команда ведущей компании по креативу и брендингу в Израиле Сitykat stories, а именно художники Ира Гинзбург, Лотем Вайнров-Атлан и Тамар Бен Джоя. Часть постеров напечатано на вторичной бумаге особенной техникой ризографии, которая пока недоступна в Украине. Rizograph использует соевые чернила в энергоэффективной печати, что делает его экологически чистым принтером.

Реализация проекта возможна при поддержке НАТИВ - Израильского культурного центра. Сразу после презентации выставки в Киеве, она отправится в другие города Украины.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

BrainStorm сыграют концерт к 30-летию группы в Киеве

В Киеве пройдут съемки новой программы "Дизель Шоу"

В скором времени в столице появится новая культурная традиция

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: