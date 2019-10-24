RU  UA

Лайм

"Кошмарный директор или школа №5": в широкий прокат выходит фильм с Дашей Астафьевой

С 31 октября во всех кинотеатрах страны

четверг, 24 октября 2019, 17:54
читати статтю українською

31 октября во всех кинотеатрах страны стартует показ украинского комедийного фильма "Кошмарный директор или школа №5".

Комедия снята в Украине в 2019 году студией Татьяны Гнедаш "Artforms Продакшн" и студией High Up Studio. Обе студии специализируются на производстве телевизионных сериалов и для них это дебют в полнометражном прокатном кино.

Картина рассказывает о новом директоре школы, ранее работавшем в колонии строго режима, и учениках ужасной школы района. История о том, как взрослые и подростки меняют друг друга, об их ошибках, первой настоящей любви, которая и в 15, и в 45 все равно безумная, и о том, что самое важное быть собой, ведь сам себя не обманешь, правда?

Роли в картине исполнили: Сергей Фролов (сериалы "Нюхач", "Пес", "Тайный дневник Симона Петлюры"), Виктория Левченко ("Правнуки", сериал "Пес"), Даша Астафьева ("Влюбленные", "Что творят мужчины!", "Свингеры") и многие другие.

Авторы сценария - Татьяна Гнедаш, Саша Ткаченко и Иван Шишман. Режиссером комедии выступила Мила Погребиская.

Саундтрек к фильму спели энергичные девочки из поп-группы HighUp5.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

В кинотеатрах Украины стартовал показ анимационного фильма "Семейка Аддамс"

24 октября в украинский прокат вышел новый анимационный фильм "Семейка Аддамс".

В кинотеатрах покажут фильм "Гонки на миллион" с Сэмом Ниллом и Терезой Палмер

Фильм "Гонки на миллион" выходит в широкий прокат 7 ноября.

Столичные зрители насладились фееричным возвращением на сцену спектакля "Серенада Солнечной Долины"

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: