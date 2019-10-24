"Кошмарный директор или школа №5": в широкий прокат выходит фильм с Дашей Астафьевой

31 октября во всех кинотеатрах страны стартует показ украинского комедийного фильма "Кошмарный директор или школа №5".

Комедия снята в Украине в 2019 году студией Татьяны Гнедаш "Artforms Продакшн" и студией High Up Studio. Обе студии специализируются на производстве телевизионных сериалов и для них это дебют в полнометражном прокатном кино.

Картина рассказывает о новом директоре школы, ранее работавшем в колонии строго режима, и учениках ужасной школы района. История о том, как взрослые и подростки меняют друг друга, об их ошибках, первой настоящей любви, которая и в 15, и в 45 все равно безумная, и о том, что самое важное быть собой, ведь сам себя не обманешь, правда?

Роли в картине исполнили: Сергей Фролов (сериалы "Нюхач", "Пес", "Тайный дневник Симона Петлюры"), Виктория Левченко ("Правнуки", сериал "Пес"), Даша Астафьева ("Влюбленные", "Что творят мужчины!", "Свингеры") и многие другие.

Авторы сценария - Татьяна Гнедаш, Саша Ткаченко и Иван Шишман. Режиссером комедии выступила Мила Погребиская.

Саундтрек к фильму спели энергичные девочки из поп-группы HighUp5.

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