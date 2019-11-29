Афиша Киевского академического театра "Колесо" на декабрь

Елена Петровна «СТРАСТИ ДОМА Г-Г.-П.»

Дата, время - 1 декабря (воскресенье) в 19.00

Жанр - водевиль-модерн

Зал - кафе театра

Язык - украинский

Продолжительность - 80 минут

Спектакль посвящается 170-летию автора пьесы - Елены Пчелки. Неповторимая атмосфера кафе-театра переносит зрителя в гостеприимную гостиную господина Гриценко-Перепела. Талантливый актерский ансамбль, оригинальность сценической площадки и классический водевильный сюжет сделают ваш вечер незабываемым.

Агата Кристи «Мышеловка»

Дата, время - 3 и 5 декабря (вторник, четверг) в 19:00

Жанр - английский детектив

Зал - Каминная

Язык - украинский

Продолжительность - 135 минут

Лондонское пригороды, отрезанные от всего мира сугробами, с их загадочными убийствами и странными жителями заставят Вас втянуться в интеллектуальную игру от Королевы детектива.

Илья Ильф и Евгений Петров «Одесса. БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ"



Дата, время - 4 и 8 декабря (среда, четверг) в 19:00

Жанр - Музыкальная комедия. Играем вместе

Зал - кафе театра

Язык - украинский

Продолжительность - 80 минут

Театр приглашает на одесскую свадьбу! Любимые романсы и шансон, зажигательные танцы, курьезные и почти анекдотические повороты сюжета. Зрители будут чувствовать себя непосредственными гостями праздника.

По пьесе Николая Янчука «В Киеве на Подоле ... ИЛИ" ГДЕ ВИ сохните БЕЛЬЙО? "»



Дата, время - 7 и 14 декабря (суббота) в 15:00

Жанр - городская байка с песнями, танцами и цимисом

Зал - кафе театра

Язык - украинский

Продолжительность - 100 минут

Спектакль посвящается 160-летию автора пьесы - Николая Янчука. Городскую байку о сосуществовании еврейской и украинской семьи, преисполненную анекдотических ситуаций, вам расскажут многогранные актеры театра. Во время представления вы узнаете рецепты еврейской кухни, а, возможно, и сможете попробовать уже готовые блюда, спеть известные мелодии, от души посмеяться вместе с героями. Зрители сидят за столиками и во время представления лакомятся сладостями.

Кен Людвиг «Примадонны»

Дата, время - 7 декабря (суббота) в 19:00

Жанр - комедия в 2 действиях

Зал - Каминная

Язык - русский

Продолжительность - 150 минут

Мастерски выписан сюжет лучшим бродвейским комедиографом последнего десятилетия, в котором есть все для блестящей комедии положений - неожиданные переодевания, наследники, песни, танцы и, конечно, страстная любовь - не отпустит Вас в течение всего спектакля.

ПРЕМЬЕРА!



Томас Арцт «Хор сверчков»

Дата, время - 12, 13, 14 декабря (четверг, пятница, суббота)

Зал - основной

Язык - украинский

В рамках проведения Двустороннего года культуры между Украиной и Австрией состоится премьера спектакля в одном действии «Хор сверчков». Перевод - Иван Мегела. Режиссер-постановщик - народная артистка Украины Ирина Клищевская.

В рамках Международного театрального фестиваля камерных спектаклей AndriyivskyFest в украинском формате Луганский областной академический украинский музыкально-драматический театр (город Северодонецк)

Неда Нежданная «Последний герой суицида»

Дата, время - 15 декабря (воскресенье) в 19:00

Жанр - комедия-блюз

Зал - основная сцена

Язык - украинский

Продолжительность - 75 минут

Крыша высотного здания - мистическое место, где принимают судьбоносные решения, и обычный приют для кошачьих свиданий. Преданная жена собирается совершить самоубийство. На пути внезапно становится незнакомец. Безрадостная атмосфера одиночества сногсшибательно превращается в детектив, фарс, фантастику, мелодраму ...

Жан Ануй «ГЕНЕРАЛЫ В ЮБКАХ»

Дата, время - 17 и 18 декабря (вторник, среда) в 19.00

Жанр - французская комедия в 2 действиях только для взрослых

Зал - основной

Язык - русский

Продолжительность - 140 минут

Интригующий сюжет, неожиданные повороты, комичность ситуации, вызванной феминистическими настроениями общества начала ХХ века, - актуальны сегодня как никогда. Невероятно, но факт: спектакль «Генералы в юбках» украшает афишу театра «Колесо» почти три десятка лет, и каждый раз постановка Ирины Клищевской проходит в переполненном зале!

Наталья Жилинская, Ирина Клищевская «ВЕЧЕРНИЦЫ»

Дата, время - 24 и 25 декабря (вторник, среда) в 19:00

Жанр - фольклорное представление

Зал - основной

Язык - украинский

Продолжительность - 90 минут

Незабываемый вечер, наполненный песнями, танцами и весельем в компании любимых гоголевских персонажей. Гостеприимная Солоха приглашает к щедрому украинскому столу.

Театр принимает коллективные заявки на этот спектакль.