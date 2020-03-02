Звезды Нацотбора на Евровидение Cloudless анонсировали фан-тур и большой киевский сольник

Еще в начале месяца они разрывали нацотбор Евровидения мощным хитом Drown Me Down, а уже сегодня собираются поделиться своей музыкой со всей страной. Cloudless отправляются в фан-тур и готовят масштабный сольник в Caribbean Club 13 апреля.

Их любят и знают по песням к многочисленным украинским ТВ-шоу и сериалам ("Школа", "Хата на Тата", "Зважені та Щасливі", "Папаньки", "Сидоренки-Сидоренки", "Зустріч Однокласників", "Чотири весілля", "Кохання на Виживання" и другие). А теперь они готовы вписать новую строку в историю группы.

В начале года Cloudless пережили глобальную перезагрузку после творческого кризиса: объявили новых участников, разорвали нацотбор драйвовым хитом Drown Me Down и получили ротации на топовых украинских радиостанциях.

Что дальше? Писать новый материал и делиться им с поклонниками. 4 апреля стартует фан-тур Cloudless, в рамках которого они наведаются в Харьков, Днепр, Одессу, Винницу, Тернополь, Луцк и Львов. А в День рок-н-ролла, 13 апреля, как настоящие нонконформисты в душе, группа сыграет большой сольник в камерной атмосфере Caribbean Club.

Сегодня Cloudless - это основатель группы Антон Панфилов, вокалист Юрий Каналош, известный участием в телевизионных шоу "X-Фактор" и "Голос країни", и Михаил Шатохин.

Эта троица готова разрывать залы каждого города, знакомиться с поклонниками, петь в их компании любимые хиты и устроить масштабное музыкальное действо в кругу друзей на сольнике.

Полный список городов:

4 апреля - Харьков (Арт-клуб "Корова")

5 апреля - Днепр (Poplavok Music Hall)

10 апреля - Одесса (True Man Club)

11 апреля - Винница ("Квадрат")

13 апреля - Киев (Caribbean Club)

23 апреля - Тернополь (Koza Bar)

24 апреля - Луцк (Гармидер ангар-stage)

25 апреля - Львов

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.