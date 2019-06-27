5 хитростей, которые помогут отрастить длинные и крепкие волосы

Длинные волосы - один из показателей женской красоты. Роскошные локоны всегда притягивают взгляды окружающих и вызывают восхищение. Сегодня многие девушки мечтают о красивой шевелюре, но не все знают, как отрастить желаемую длину.

Как отрастить волосы, читайте в нашем сегодняшнем материале. Мы подготовили для вас 5 простых, но важных хитростей, которые помогут сделать ваши локоны длинными, густыми и блестящими.

1. Стрижка

Как ни странно, но чтобы отрастить волосы - нужно их стричь. Обрезайте кончики каждые 2 месяца, чтобы они оставались здоровыми и становились длиннее.

2. Шампунь

Из-за частого мытья, волосы становятся слабее, тусклее и восприимчивее к внешним факторам. Шампунь смывает не только грязь, но и защитный слой, который увлажняет и защищает кожу головы и волосы. Специалисты рекомендуют мыть голову 2–3 раза в неделю, но никак не каждый день. Также подберите себе безсульфатный шампунь, в котором содержатся натуральные компоненты. Правда, в нем есть один минус - он плохо пенится, но при постоянном использовании вы перестанете это замечать.

3. Питание

Важнейший ускоритель роста волос - белок. Поэтому добавьте в свой ежедневный рацион яйца, рыбу, молоко и мясо. Помимо этих продуктов, налегайте на оливковое и льняное масло. Волосам также очень нужен цинк, который содержится в шоколаде. Так, что балуйте себя иногда плиткой любимого лакомства.

4. Защита

Постоянная сушка волос горячим воздухом истощает волосы и делает их ломкими. Если вы хотите отрастить длинные локоны, то дайте им высохнуть естественным путем. Отложите в сторону также плойки и утюжки. Ну а если вы совсем не можете отказаться от стайлинговых приборов, то хотя бы чаще давайте волосам от них отдохнуть и всегда используйте защитный спрей.

5. Расческа

Чтобы отрастить длинные и густые волосы, их нужно тщательно расчесывать. К примеру, 1-2 раза утром и столько же вечером. Но делать это нужно очень бережно и аккуратно. Мокрые волосы лучше не тревожить, дождитесь, пока они высохнут.

Начинать расчесывание нужно не с корней, а с кончиков, постепенно двигаясь наверх. Так вы не выдерете волосы.

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