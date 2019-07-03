Стильные прически на короткие волосы: простые идеи для разных поводов

Прическа - вещь уникальная. Длинные у вас волосы или короткие - не имеет значения. Все равно вы можете разнообразить свои будни или выходные, официальные выходы интересным вариантом укладки. В конце-концов, вы можете выглядеть эффектно, даже просто выйдя за хлебом.

Что касается длины, каждая вторая девушка хоть раз в жизни задумывалась о короткой стрижке, немалый процент решается на этот шаг, о чем позже не жалеют. Часто короткие прически открывают лицо, подчеркивают скулы или глаза, они могут кардинально изменить ваш имидж. Главное не забывать о естественности и простоте. The Lime подобрал варианты стильных причесок для разных поводов.

Прически на каждый день

Начнем с самого простого - коротких причесок, которые подойдут для повседневности. Такие прически удобные и не отнимут у вас много времени. Но и здесь стоит учитывать некоторые нюансы. Например, разную структуру волос.

Есть волосы послушные, а есть не очень. Касательно последних, можно подчеркнуть их красоту, создав легкую небрежность. Для этого на вымытые волосы просто нанесите пенку и высушите их, опустив голову вниз. Быстро, естественно и объем продержится по меньшей мере несколько часов.

Прически с кудряшками, которые позволят выглядеть эффектно

Кудряшки и игривые локоны вряд ли когда-либо выйдут из моды, к тому же выглядят они стильно и подойдут буквально для любого случая. А для создания такой прически вам понадобится всего лишь плойка и утюжок.

Выберите конкретное место для пробора и смело крутите. Однако не забудьте зафиксировать ваши кудри, так прическа продержится значительно дольше.

Еще один способ накрутить ваши волосы - использовать среднюю плойку, однако накручивать, также опуская голову вниз. Поднявшись, вы и получите тот игривый объем. Быть стилистом не так уж трудно.

Асимметричные прически помогут быть в тренде

Что ж, ну а здесь мы имеем дело с более сложным вариантом причесок для коротких волос. Такие стрижки довольно сложные в укладке, но с ними ваш успех гарантирован. Асимметричные прически редко остаются без внимания окружающих, к тому же придают вашему образу загадочности.

Укладка на асимметричную стрижку может быть как идеально гладкой, так и с легкой небрежностью, что всегда добавит нотку экстравагантности.