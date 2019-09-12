Маникюр, который не оценят: 10 примеров старомодного дизайна

Нейл-индустрия не стоит на месте и то, что когда-то казалось сверхмодным, со временем становится безвкусицей. Если вы хотите идти в ногу со временем, то вам нужно знать, какой маникюр актуален в 2019 году, а от каких идей стоит отказаться.

Маникюр 2019 - это натуральность и минимализм. Поэтому "навороченные" дизайны нужно оставить в прошлом. Перед походом в салон, вам нужно знать основные маникюрные антитренды этого года.

Экстравагантный дизайн

Маникюр, который привлекает чрезмерное внимание - один из главных антитрендов. Смело оставляем в прошлом россыпь страз, сложную лепку, блестки и другой кричащий декор. Если вам все же хочется украшений - добавьте один-два камушка на один ноготь. Такие ногти 2019 будут уместны в этом сезоне.

Броские рисунки

Замечали девушек с целыми картинами на ногтях? Так вот, такой маникюр уже не в моде. Даже если такой дизайн выполнен аккуратно и в дорогом салоне, все равно он говорит о безвкусице.

Герои из мультиков

Забудьте о мультяшном маникюре. Наклейки и узоры с героями из мультфильмов больше не должны украшать ваши ногти, только, конечно, если вы не собираетесь на какое-нибудь тематическое мероприятие. Помните, что модный маникюр - не всегда тот, который привлекает чрезмерное внимание окружающих.

Сочетание глянцевого и матового топа

Не так давно все сходили с ума от сочетания матовой и глянцевой поверхности, но теперь с таким маникюром стоит попрощаться. Ныне в моде чистый глянец или глубокий матовый оттенок. Особенно это касается осеннего маникюра, так как глубокие тона характерны для этой поры года.

Конфетный маникюр

Разноцветные ногти - еще один маникюрный антитренд. Радуге на ногтях стоит помахать ручкой, а предпочтение отдать одному или двум оттенкам.

Что же модно в этом сезоне? Примеры осеннего маникюра смотрите в подборке The Lime.

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