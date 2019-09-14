Когда стричь волосы в октябре: ищем ответ в лунном календаре 2019 года

Лунный календарь стрижек 2019 поможет определить благоприятный и неблагоприятный день для манипуляций со своими волосами - смена стрижки, окрашивание или завивка.

На протяжении веков люди следовали ритмам Луны, поскольку верили, что она влияет на рост и силу волос. Поэтому перед походом к специалисту, не забудьте заглянуть в лунный календарь стрижек 2019. Он поможет быть в курсе подходящих дней для похода в салон. Благодаря этим знаниям ваша новая стрижка 2019 не только сразит окружающих, но и сохранит здоровье и красоту прядей.

Когда стричь волосы в октябре 2019



В октябре очень много хороших дней, поэтому не упустите возможности обновить свои локоны. Если вы хотите, чтобы волосы хорошо росли, записывайтесь к мастеру в следующие дни месяца.



Благоприятные дни - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31.

Любое влияние на волосы в следующие дни октября окажется неблагоприятным. После стрижки или окрашивания локоны станут непослушными и замедлится их рост. Возможно появление перхоти и секущихся кончиков.

Неблагоприятные дни - 5, 12, 13, 14, 21, 27, 30.

Таким образом, мы видим, что благоприятных дней для стрижки в октябре 2019 гораздо больше нежели неблагоприятных. Используйте этот лунный календарь стрижек, чтобы заранее спланировать визит к специалисту.

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