В отпуск за новым телом: куда летают бьюти-туристы к лучшим пластическим хирургам

Пластические операции могут кардинально изменить не только внешность человека, но и всю жизнь. Ведь многие страдают от неуверенности в себе из-за комплексов по поводу каких-то особенностей своего тела. Но где же найти лучших мастеров пластической хирургии, чтобы процедура точно прошла успешно? Мы уже знаем ответ на этот вопрос и готовы поделиться с вами.

Пластика или уколы

Для начала, давайте разберемся с одним очень популярным заблуждением. Не все изменения во внешности являются именно операционными. Например, увеличить губы, исправить щеки или скулы, изменить форму подбородка и носа, убрать морщины и различные жировые отложения можно при помощи инъекций.

Этим занимаются не пластические хирурги, а специалисты косметологи. Такие "уколы красоты" стоят в разы дешевле операций, они значительно менее болезненные и не требуют длительного времени для заживления. И, конечно же, стоит такое удовольствие намного дешевле, чем операция.

Но помните, что при выборе мастера очень важно уточнить, если ли у него медицинское образование и лицензия. Ни в коем случае не обращайтесь за подобными услугами в обычные салоны красоты, ведь любые инъекции и другие подобные манипуляции должен выполнять только врач с необходимым образованием.

Где найти лучших хирургов

Итак, вернемся к теме операций. Если речь все-таки идет не о маленьких исправлениях внешности, а о чем-то крупном (например, увеличение груди или ринопластика, когда кардинально меняется нос), вам нужно найти хорошего хирурга. Среди людей, которые давно пользуются подобными услугами, появилось целое тематическое туристическое движение. Называется оно "туры за красотой".

Пациенты из разных стран ездят по миру, чтобы найти лучших мастеров пластики. Интересно, что многие из направлений для таких поездок находятся не так уж и далеко от Украины.

Турция

Одними из самых популярных клиник Турции являются Estetik International и Liv Hospital. В них проводят около 50 видов самых различных операций, от исключительно косметических, до оздоровительных и необходимых. Пациенты получают одноместную палату с трехразовым питанием, постоянный контроль состояния и профессиональный уход. И, конечно же, работу сертифицированных специалистов высочайшего класса.

Каждый год сюда приезжают тысячи людей. Многие из них - граждане Украины и ближайшего зарубежья. Говорят, что именно в эти клиники ездят многие украинские звезды. Правда, их имена не называют из этических соображений.

Южная Корея

В Южной Корее самым знаменитым местом у любителей пластики является Центр пластической хирургии JK. Тут предлагают как самые различные виды операций, так и эстетический центр для реабилитации и ухода. В 2018 году клиника получила от пациентов звание лучшей клиники года во всей Азии.

Джу Квон, основатель JK, имеет за плечами 25 лет опыта. Также он является вице-президентом Корейской международной медицинской ассоциации, членом Корейской ассоциации пластических и реконструктивных хирургов, Корейского общества черепно-лицевых хирургов, Корейского общества эстетической хирургии и Корейской ассоциации клинической пластической хирургии.

Чехия

Среди бьюти-туристов Чехия известна своей клиникой FORME. Она специализируется на увеличении груди, ринопластике, липосакции и подтяжках. Также тут можно попросить произвести сразу несколько процедур. Пациентам предлагают пакетные услуги, в которые входят операция, анестезия, проживание, питание, послеоперационный уход и трансфер. Наибольшее количество клиентов приезжают в эту клинику из США, Великобритании и стран Западной Европы.

Испания

Тут одним из лучших считается Медицинский центр Текнон. По данным клиники, тут проводятся 80 процентов всех пластических операций Испании. Также в это учреждение нередко наведываются звезды Голливуда. В 2018 году пациенты и эксперты назвали Текнон лучшей клиникой года. Тут проводят более 30 видов операций, а пациентам предлагают палаты на любой вкус и кошелек - от более бюджетных до апартаментов в стиле люкс.

Читайте также материал о том, как всемирно известный актер так увлекся пластикой, что его не узнали в эфире утреннего шоу. Похоже, некогда секс-символ 80-х так и не завязал с операциями.

известный актер так увлекся пластикой, что его не узнали в эфире утреннего шоу. Ранее на The Lime вышла статья певицу Деми Ловато, которая показала честное фото своей фигуры. Раньше она обрабатывала свои снимки в редакторе, "убивая" недостатки своего тела. Но сейчас решила отказаться от фотошопа и показать "свой самый большой страх".

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