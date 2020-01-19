Первые морозы зимы: как и чем защитить кожу от сухости и высыпаний

Наконец-то в Украину идет настоящая зима. Но это радостное время красивых пейзажей и веселых прогулок часто омрачается тем, что вместе с морозами и снежком приходят простуда, покраснения кожи, шелушение, сухость и другие проблемы. Как сохранить здоровье кожи в мороз? Об этом мы расскажем в нашем материале.

Жидкость

Во-первых, в холодное время года очень важно увлажнять кожу. Делать это нужно как внешне, так и внутренне. В день стоит выпивать минимум 3-4 стакана простой чистой воды без газа. Это поможет сохранить эластичность кожи, тонус и не даст лицу пересыхать от резкой смены температуры.

Кремы

Также нужно помнить об увлажнении снаружи. Обязательно используйте увлажняющие кремы 2 раза в день, после утреннего и вечернего умывания.

Очень важно правильно подбирать уходовые средства на зиму. В холодное время года коже нужно больше увлажнения, чем летом. Поэтому средства с большим количеством питательных элементов и более богатым составом витаминов сейчас будут максимально актуальны.

Помните о том, что дневной и вечерний крем должны быть специальными. Днем коже требуется один набор веществ, ночью же, когда мы ложимся спать и кожа обновляется, нужно совершенно другое. Поэтому заведите себе два крема - на утро и на ночь. Они не обязательно должны быть дорогими, главное, чтобы они подходили под ваш тип кожи.

Маски

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Хорошо справляются с сухостью и покраснениями различные маски. Тканевые маски, макси из глины, гели, пачти - все это можно смело использовать зимой. Только не забывайте, что подобными средствами нельзя пользоваться каждый день, чтобы не нарушить естественный баланс кожи. Идеальный режим пользования масками - 1-2 раза в неделю.

Витамины

Не забывайте, что красота начинается со здоровья. А это значит, что уход за кожей нужно начинать с ухода за организмом. Старайтесь есть как можно больше фруктов и овощей, употребляйте продукты, богатые витаминами.

Также не лишним будет купить в аптеке обыкновенный витамин С. Вкусные и любимые с детства аскорбинки помогут сохранить хороший цвет кожи и поддержат ваше лицо в тонусе.

Косметика

Зимой не стоит чрезмерно нагружать кожу "тяжелыми" и многослойными продуктами. Идеальным вариантом макияжа может быть легкий ВВ-крем, немного румян, бальзам для губ и что-то, подчеркивающее брови и реснички.

Густые тональные крема, контуринг, консилеры, пудру и прочие средства, которые тяжело влияют на кожу, в морозное время лучше не использовать. Так ваше лицо сможет лучше "дышать" и, соответственно, оставаться гораздо более свежим и красивым.

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