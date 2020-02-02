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Монохромный маникюр и макияж - что это и как выглядит тренд 2020 года

Как создать стильный образ в минимализме

воскресенье, 2 февраля 2020, 19:22
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2020 год - время минимализма и классики. В тренде минимум цветов и косметики, поэтому, чтобы создать максимально модный образ, нужно придерживаться нескольких правил. Именно о них мы расскажем в этом материале.

Начнем с макияжа. Что имеется ввиду под монохромным мейкапом? Конечно, не нужно раскрашивать свое лицо в стиле арлекина. Хотя, если вам нравится такой лук, почему нет? Но вообще речь идет о минимуме косметики и сдержанных акцентах.

Например, тон лица обязательно должен быть не слишком грубым. Стоит отказаться от жесткого контуринга и толстого слоя тонального крема. Лучше использовать продукты, которые смотрятся естественно и свежо. А вот акценты следует делать на глазах, бровях или губах.

Если вы хотите подчеркнуть глаза, используйте темную подводку или тушь. Можно также добавить немного светлых блесток. Если же вам хочется сделать центром образа ваши брови, стоит отрастить их, придать им хорошую форму и уложить при помощи специального геля. Также можно подчеркнуть брови каким-то красителем.

Ну а тем, кто хочет обратить внимание на губы, специалисты рекомендуют выбрать один из следующих цветов: нюд, коралл, алый или кофейный. Желательно, чтобы помада была матовой.

Что же касается монохромного маникюра, тут все просто. Речь идет о черно-белой гамме, с возможными вкраплениями различных оттенков серого, бежевого. Допускаются акценты в виде блесток.

Также в тренде маникюр с пробелами. Для его создания используются специальные наклейки-трафареты.

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