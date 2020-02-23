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Забываем об иголках: 3 надежных способа омолодить кожу лица без боли

Возможно, стоит пересмотреть подход к уходу за кожей?

воскресенье, 23 февраля 2020, 09:18

Существует популярный стереотип, что омолодить кожу лица можно исключительно путем применения инъекций. На деле ж в мире давно существуют способы оставаться молодым и привлекательным без боли. Стоит лишь правильно подобрать уход за кожей. Далее об этом подробнее.

Неинвазивная карбокситерапия

Маски для лица Неинвазивная карбокситерапия – новый революционный и вместе с тем проверено эффективный способ "доставки кислорода" внутрь кожи. Процедура неинвазивной карбокситерапии направлена на решение нескольких проблем и оказывает омоложение, лифтинг, выравнивания тона кожи, здоровый вид кожи уже после первого применения. Если у нас эта процедура делается в салонах красоты, в Корее она изначально предназначалась для домашнего использования. Процедура очень легка в использовании, без боли за 30 минут делает то, на что люди тратят много времени и денег.

Суть метода заключается в пассивном газообмене диоксида углерода с поверхностью кожи. На лицо наносится особая маска с молекулами углекислоты. Молекулы, оказавшись под кожей, сообщают мозгу о процессе кислородного голодания. Мозг активизирует поступление крови, реагируя на информацию о недостатке СО2.

В конечном итоге к зонам, на которых находится маска, вместе с кислородом поступают жизненно необходимые питательные вещества и кислород. Интересный факт: в Корее Daejong Medical получила патент на использование СО2 гель-маски для лица и быстро распространилась через известную корейскую интернет площадку Gmarket.

Южнокорейская карбокситерапия от Daejong Medical одна из первых появилась на рынке Украины в 2015 году и получила огромный спрос среди косметологов. Сейчас неинвазивную карбокситерапию можно приобрести на сайте официального представителя carboxyco2mask.com.ua, а также makeup.com.ua.

Пробиотики и пребиотики в косметике - эффективное средство для борьбы со старением кожи

Сбалансированный микробиом нашей кожи формирует защитный барьер, предотвращает потерю жидкости и поддерживает естественный бактериальный слой. Со временем внешние факторы окружающей среды и неправильно подобранный уход за лицом убивают хорошие бактерии, что в свою очередь вызывает ряд проблем: меняется рН кожи, нарушается водно-жировой баланс кожи, начинают размножаться плохие бактерии, а кожа становится гиперчувствительной.

Исследуя данную тенденцию, передовые косметические компании используют биоактивные молекулы живых бактерий в виде лизатов, фильтратов и протеинов. Одним из таких брендов можно выделить корейскую косметику Dr.Ceuracle, которая благодаря пребиотиками, комплексу из 5 пробиотиков и ферменту молочнокислых бактерий поддерживает естественную микрофлору кожи и устраняет вредные бактерии, уменьшая высыпания, постоянные раздражения и воспаления.

Косметика с пробиотиками улучшает структуру коллагена в клетках кожи и значительно повышает упругость кожи. Лизат ферментированных бифидобактерий обеспечивают коже питание и восстанавливает водный баланс кожи, предотвращает процесс старения кожи. Пробиотики насыщают кожу витаминами, углеводами, белками и полезными элементами, которые оказывают лифтинг кожи и разглаживают морщины.

Ферментативная косметика

Ферментативная косметика — продукция, ингредиенты которой прошли дополнительный этап брожения. При брожении происходит расщепление ингредиентов, что дает им возможность проникать вглубь кожи. Ферментативная косметика Benton обладает высокой проникающей способностью, омолаживает кожу и активизирует процессы клеточной регенерации.

При выборе косметики с ферментами обратите внимание на активное вещество - галактомисис, который активизирует процесс обновления клеток и работает

против старения кожи. Корейская косметика Benton уже давно продвинулась в производстве ферментативной косметики. их крем под глаза занимает лидирующие позиции.

Ферментативная косметика оказывается комплексное воздействие: питание и увлажнение, омоложение, регенерацию клеток, нормализацию секреции сальных желез, борьбу с морщинами.

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