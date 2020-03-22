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Поход в салон придется отложить: 5 советов по уходу за ногтями в домашних условиях

Как сохранить красоту ногтей без помощи специалистов

воскресенье, 22 марта 2020, 19:09
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Из-за карантина все салоны красоты в Украине временно прекратили свою работу. Но как быть, если даже сидя дома вам все равно хочется сохранить красоту ваших ноготков? В этом материале мы расскажем, как сберечь и подкорректировать маникюр в домашних условиях.

При уборке и другой домашней работе очень важно использовать перчатки. Если вы моете посуду, занимаетесь приготовлением пищи и так далее, ваши ноготки страдают. Может начать трескаться лак, пересыхать кожа, появляться заусенцы и так далее. Чтобы этого не происходило, приучите себя делать домашние дела в перчатках. Сначала будет непривычно, но зато вы сможете гораздо меньше травмировать свой маникюр.

Фото: pinterest.com

Очень важно регулярно увлажнять руки после каждого второго-третьего мытья. Мыло очень сильно пересушивает не только кожу, но и ногтевые пластины. Поэтому не забывайте пользоваться кремом для рук минимум дважды в день.

Фото: pinterest.com

Также для того, чтобы сохранить маникюр как можно дольше, следует самостоятельно делать небольшую коррекцию. Для этого вам понадобятся острые маникюрные ножницы, деревянные палочки для кутикулы, масло для кутикулы и мягкая пилочка. Аккуратно размягчайте кутикулу маслом, затем отодвигайте ее палочкой и срезайте маникюрными ножничками.

Фото: pinterest.com

Ногти стоит немного подпиливать время от времени, чтобы на них не было острых углов, которые могут привести к трещинам. Так вы не только сохраните здоровье ногтевых пластин, но и сможете дольше проходить с уже нанесенным лаком.

Фото: pinterest.com

И еще одна небольшая хитрость - если вы хотите продлить срок жизни вашего покрытия, наносите слой прозрачного лака примерно раз в неделю. Это поможет дольше продержаться без коррекции. Также помните, что все маникюрные инструменты и приспособления обязательно должны быть чистыми и в хорошем состоянии. И перед использованием их обязательно нужно протирать спиртом.

Фото: pinterest.com

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